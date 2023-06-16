娱乐吃瓜：急流勇退 林志玲选择不让市场淘汰自己

林志玲又上热搜了，这回是因为宣布退出娱乐圈，未来只有慈善才会考虑公开露面。她是在接受好友蔡康永专访时透露，即便是儿子长大了，也不会再重返演艺圈。毕竟48岁的她正值盛年，虽说美人迟暮，但她一向维持得很好，所以消息一出，惊动整个圈子。

自四年前嫁给日本男星黑泽良平（AKIRA）后，林志玲就处于“淡出”状态，只是热搜从未少上。有趣的是，梳理一下林志玲的出道历程，可以发现她具备高人气，却几乎和她的作品无关，可以说，单单靠美颜和气质，就在竞争激烈的娱乐圈杀出一条生路。如果把她称为“顶级花瓶”，似乎也不为过。值得注意的是，“花瓶”用在旁人身上，或许有负面意义，但用在林志玲身上，则不尽然如此。

林志玲的大学毕业照。（互联网）

1974年出生于台北的林志玲，家境优渥，自小就是五官精致、身材修长的美人胚子。16岁那年，她被星探发掘做了模特。但那时的她并没荒废学业。她在家人安排下，从台湾去到加拿大多伦大求学，从中学念到大学，取得了多伦多大学的经济学与西方美术史双学位。

求学期间，她回台湾打了份暑期工，在张国荣的《Everybody》MV中出镜。她毕业后据说也曾在美术馆、教育基金会等处谋职。直到2000年，已经26岁的她才正式签了台湾一家公司，以堪称“高龄模特”身份出道。

据传当时经理人视她为“短线股”，红不了几年。但她在2001年被商家相中接拍一个瘦身广告，凭着天使脸孔、魔鬼身材，她开始成为各大商家青睐的宠儿。

凭着温婉柔媚气质，吸引无数关注的她，开始主持电视节目、拍电影，甚至主持各大影歌视颁奖礼，踏上一线女星之路。

第一波热度：“台湾第一美女”封号

娱乐圈美女众多，林志玲不仅脸蛋和身材兼具，还有一口独具特点的嗲嗲娃娃音，让男人想爱她，女人想做她。即使娃娃音被质疑是装出来的，含有“故意挑动幻想”的目的，她也总是面带微笑、柔声回应，展示温柔的无敌力量。跟圈中前辈或粉丝合影时她会屈膝迁就对方的身高。因为自小被母亲教导“女孩子要得体”，林志玲曾对外承认：“我很少失控。”

分别伙拍周杰伦和刘德华接了电影《刺陵》《天机：富春山居图》，遭受批评和质疑时，她用软糯的声音、亲切的态度化解，被封“高情商”。

和她一同上真人秀《花样姐姐》的前辈艺人王琳，谈对她的印象时形容她“懂礼节，有教养，不多事，高素质”，几乎毫无保留地褒扬。

2003年，媒体开始把“台湾第一美女”的桂冠，从万年霸榜的萧蔷头上“拿走”，转给了林志玲。

2004年，资历尚浅的她受邀和蔡康永搭档主持金马奖颁奖礼。在后者的献计下，她到台下给予梁朝伟与刘德华“爱的抱抱”，引起热议，也算奠定了“有温度主持人”的形象。

第二波热度：言承旭的绯闻女友

林志玲与言承旭的“亲密浴袍合照”外流。（互联网）

2003年9月，有报道指林志玲和言承旭半夜一同回男方住处，被指恋情就此曝光，但双方都没有出面回应。言承旭受《流星花园》热剧捧红，势头正盛，林志玲因绯闻更添话题。

两年后，林志玲手机送修，与言承旭“亲密浴袍合照”外流，如同证实两人的“亲密关系”。此后双方关系被传分分合合，总能占据媒体头条，直到女方嫁人为止，议论方才停止。

第三波热度：惊人的坠马意外

林志玲（中间骑马者）当年骑马拍戏发生意外，惊动娱乐圈。（互联网）

2005年7月，林志玲在中国大连拍摄广告不慎坠马，新闻震惊娱乐圈。被马蹄踩伤致胸部多条肋骨骨折的她住院期间，媒体在医院外长期蹲守，拍到包括言承旭在内的绯闻男友们到医院探望。她人躺在医院，媒体上的新闻却从不间断。

第四波热度：打开日本市场、上中国春晚

林志玲在《赤壁》里的小乔扮相。（互联网）

2007年，吴宇森开拍大制作《赤壁》上下集，群星荟萃，也有林志玲的份。她出演小乔，有场戏母马难产，生下的小马“萌萌”站不起来，观众记住了林志玲那句在厚重历史感中，显得有点另类喜感，给小马打气的“萌萌站起来”。这个角色竟然帮她打开了热爱《三国演义》故事和人物的日本市场。除了走秀、代言，她也接到与“日剧一哥”木村拓哉合演电视剧《月之恋人》的难得机会，据说处女作片酬居全剧女演员之首。

2011年，她挟“赤壁”热登上日本银座剧场，挑战32场日语舞台剧《赤壁爱》，门票几乎全数卖光，演技被获赞。

尽管电影产量不多，且口碑好坏参半，2014年起将事业重心往中国大陆转移，并自立工作室的林志玲，在2019年收获最大的果实——获邀参加中国大陆春晚。她献上轻灵优雅的舞蹈身姿，全面走入千家万户，从此在中日两大市场都占据一席之地，这也是华人女星近年少有的创举。

第五波：高龄拼生子

林志玲（右）与黑泽良平共结连理。（互联网）

因合作《赤壁爱》，林志玲认识了比她大7岁的歌坛组合“放浪兄弟”（EXILE）成员黑泽良平。2019年，两人结婚，粉碎了外界视言承旭为潜在新郎的幻想。尽管黑泽良平名气不小，但外界预估林志玲年收入高达近千万新元，是男方的10倍还多，对他们的婚姻不太看好，甚至有家暴传言出现。但真相是，林志玲努力求子，以47岁高龄产妇身份生下儿子，一家三口幸福同行。

第六波：宣布急流勇退

林志玲日前接受蔡康永专访时，宣布告别娱乐圈。这应该是她以艺人身份最后一次上热搜了。她说自己已经48岁了，等到儿子不再需要她，至少也要小学毕业，而那时她接近60岁了。

虽然60岁以上仍活跃演艺圈的女星大有人在，但林志玲可能是不一样的个体。如她所说：“演艺圈是一个公平的市场，如果你理解自己是一个商品，把自己包装好，作为一个好的资源经营，最后会被别人看到的。”没有过硬的演技、主持能力和作品，林志玲所倚靠来创造话题和流量的形象（高颜值、情商、整体形象的包装，以及专业工作态度），终将随时间逝去。

有人说，林志玲靠着清醒的认知，在竞争激烈的娱乐圈成功创造独特的“林志玲花瓶现象”。现在，她又靠着清醒的认知，看到‘“花瓶”未来的瓶颈，于是聪明地选择急流勇退，不让市场来淘汰自己。