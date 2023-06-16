女保镖题材被赞新尝试 黄思恬剪刀脚引注目

《Shero》目前热播，网友反应两极化，有说剧情不符合现实，也有大赞制作团队勇于新尝试。

新传媒8频道最新9点档年度重头戏《Shero》正在播映，该剧是本地前所未有以“女保镖”为主，剧情将女保镖执行任务的细节呈现在观众眼前，是相当新颖的题材。记者日前追看了五集，但发现网友对该剧的反应两极化，根据从网上收集网友的评论，当中有网友指出，“女保镖”题材故事对本地社会来说并不现实，直言这类剧情很难惊艳观众。

不过也有网友并不认可上述观点，认为本地已经有太多家庭题材类电视剧，表示还是有人希望看到比较特别的题材，“虽然可能不是一部非常优秀的作品，但制作团队至少有勇气尝试新题材。”

记者日前联络该剧主演白薇秀，就此事询问她的看法。白薇秀表示，自己不太了解观众所指的“不现实”是何意，“因为现实生活中确实也有女保镖啊”。

《Shero》以黄思恬为首，带领张嘉轩、郑颖以及周智慧三位漂亮“女保镖”大秀武艺，展示高难度武打动作。其中黄思恬的表现引起网友关注，一套剪刀脚动作行云流水相当引注目。

值得一提的是黄思恬是四人当中唯一没有武功底子的“武打小白”，而她在剧中的身份却是另外三人的上司，若不在动作和武艺方面突出就会让人难以信服。不过目前为止黄思恬的武打戏份不负众望，还获不少观众认可，认为她在造型和动作上都非常有型，非常期待她在后续的表现。

《Shero》的特色在于高频的武打戏份，不过日前有网友指出，剧中的武打戏份采用太多慢动作剪辑，导致观众感觉不到惊险和刺激。

针对上述问题《新明日报》记者已发电邮询问新传媒，截止今日截稿新传媒尚未回复。

保镖比粉丝多 剧情被批不合理

除了题材方面，也有网友认为《Shero》某些剧情不合理。

有网友点出剧情中的不合理处，在第一集中，“女保镖们”接到一项保护韩国籍名球星和他未婚妻的重要任务。说是著知名球星VIP，然而在人物抵达机场时，围堵的粉丝只有二三十个。

网友认为身为一名“著名球星”这样的粉丝数量实在少得可怜，评论说：“为什么粉丝这么少还要那么多保镖？”笑指保镖快比粉丝多。