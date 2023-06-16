为哀悼女大学生 《金师傅3》金旻载取消粉丝活动

（首尔讯）韩国男演员金旻载在人气剧《浪漫医生金师傅》系列饰演护理师朴恩卓，性格沈默寡言但很体贴，深受粉丝喜爱，人气大涨。出道8年的他，原本将于6月17日（星期六）在同德女子大学举办粉丝见面会，怎料该大学5日发生一起死亡车祸，为哀悼过世的女大学生，金旻载决定取消活动。

由于这是金旻载出道8年首次举办粉丝活动，也是他7月入伍前最后一次与粉丝近距离见面，如今活动取消，粉丝都感到可惜。

该起死亡车祸起因为，一名21岁在校生早上8点50分准备去上课时，被一台货车撞上，该名司机不是酒驾，而是下坡时车辆失控打滑往下冲，女学生脑部遭严重撞伤，最终被判定脑死，于7日离世。

被前辈韩石圭爆出入伍日期

金旻载将于7月入伍，这个日期竟是前辈韩石圭爆出的。早前《浪漫医生金师傅3》在韩国举行记者会，金旻载形容韩石圭“对我来说真的是像师父一样的存在”，听到这些话的韩石圭很感动，并说：“非常感谢金旻载，第一季见到他时，我就跟他说‘快去军队吧’，他7月就要去军队了。”看到大家惊慌的反应，韩石圭才恍然：“我好像闯祸了！”

金旻载立即圆场：“《浪漫医生金师傅3》将成为我20多岁的最后一部作品，我苦恼很久该怎么告诉大家（入伍消息），幸好前辈替我说了。”

《浪漫医生金师傅3》即将进入结局，金旻载的粉丝正感到不舍，却意外在Netflix原创韩剧《猎犬》见到他的身影。金旻载是特别出演，饰演一名警察，却是暗中替大反派朴星雄通风报信的内鬼。