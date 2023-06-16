美籍韩裔动画师 化童年悲愤为创作力

美籍韩裔导演兼动画师彼得孙（Peter Sohn）上世纪八九十年代，在美国纽约长大。他的经历启发他创作迪士尼（Disney）与皮克斯（Pixar）携手制作的最新动画片《疯狂元素城》（Elemental）。

《疯狂元素城》星期四（6月15日）于新加坡公映。故事讲述在一座由风、土、水、火居民构成的元素城里，火热的小焰（Amber）与随波逐流的水弟（Wade）相遇。两个角色表面上水火不容，实际上可胶漆相融，也存在互补关系。

影片的导演兼故事人彼得孙形容，《疯狂元素城》是一个关于文化冲突的真实故事，也是一个老老实实的爱情故事。影片探索必须融入和找寻归属感的挣扎。

彼得孙告诉《联合早报》：“在我成长的年代，艺术领域不被重视。此外，我在八九十年代的纽约成长，常听到‘嘿亚洲人，回到你的国家’这类话，所以一直觉得无法融入当地的生活环境。”

《疯狂元素城》的故事根据其导演兼故事人彼得孙的成长经历创作。（法新社）

庆幸的是，他在曼哈顿一所艺术学院里找到了志同道合的一班朋友。尽管大家来自不同国家，如泰国、日本甚至古巴，也拥有不同文化背景，却能通过艺术“找到共同的语言”。

彼得孙说：“我成长的环境充满歧视与偏见，我记得当时的难受心情。在遇到意气相投的迪士尼动画发烧友以后，我有了归属感——也就是我希望透过电影传达的。影片中的水与火，会有什么相同之处？同样的道理，不论肤色或出身，总会有共同点。”

自认水做的男人

电影中元素城的软硬体架构也一点都不马虎。彼得孙说，创作班底从零创建影片中的元素城及其居民，而并非根据某个种族或文化来创作故事。然而，一些剧情确实根据他的个人经历撰写，如主人翁小焰的父亲一直叮咛她只能跟同胞交往。

电影中，水弟把小焰介绍给自己的母亲。（PIXAR提供）

“我的祖母和父母一直希望我和韩国人结婚，但是我在加州爱上了一个艺术家并和她结婚。我们一样热爱艺术，但她是意大利人，不是韩国人。你可以想象，这（在我家里）是多大一件事吗？我有一次带妻子的家人到韩国餐馆吃饭，他们吃不了辣食。这跟电影中，水弟品尝小焰习惯吃的火辣食物一样。”

彼得孙自认感情丰富，也自嘲是水做的。他说：“假如看到运动员刻苦训练后终于摘下金牌这类催泪短片，我肯定落泪。”

火须可爱不可怕

彼得孙认为，动画片老少咸宜，是传达这些议题的最佳媒介。电影中，主人翁小焰栩栩如生的火焰形象可爱不可怕，是创作初期的一大挑战。

据彼得孙透露，一开始草稿中的火焰虽然有真实感，不过看起来可怕。后来绘画出二维模样的火，又感觉不到火焰的热烈。后来，创作团队中有人录下熊熊火焰的影像，并以此作为创作基础，绘画出有火气但不失可爱的火焰，才形成影片中小焰的造型。