女保镖打戏好看 白薇秀哭得丑却动人

Shero

8频道 星期一至五 晚上9.00

聚焦女保镖题材的新传媒新剧“Shero”，以漂亮的打女黄思恬、周智慧、郑颖和张嘉轩吸引眼球，但真正牵动视线的是白薇秀，说她撑起整部剧，应该也不为过。

故事讲述保镖张尹夕（黄思恬饰）在一次任务中遇袭后下落不明，原本是摄影师的姐姐张尹晨（白薇秀饰）接手妹妹的保镖公司，同时开始搜查妹妹失踪的真相。其他演员还包括陈罗密欧、张奕恺、曾诗梅、陈丽贞和陈泰铭等。

白薇秀（左）和黄思恬饰演的姐妹花，个性截然不同。（新传媒提供）

白薇秀饰演的姐姐个性大剌剌，带点冲动莽撞，与妹妹黄思恬的冷静稳重形成强烈对比。傻大姐的角色不容易掌握，拿捏不好容易让人反感，但白薇秀做到恰到好处，活泼得来又不过火。

张尹晨在妹妹失踪后一夜长大，角色发挥空间大，白薇秀也交足功课，好几场情感戏都深刻细腻，把妹妹失踪后的惊慌失措、愤怒不安、自责内疚，到最后的绝望崩溃诠释得感染力十足，让观众随着她情绪起伏。有一场她在父母的灵骨塔牌位前抽泣哽咽的戏特别感人，哭得不美但很真实，现实中的我们不就是这样哭的吗？

陈罗密欧、黄思恬无惊喜

相比之下，男主角陈罗密欧饰演的造船厂总裁岳锐翔，表现没有太大的惊喜，前面几集看下来，表情不多，也看不出内心戏，念台词的功夫有待加强。黄思恬前几集出场不多，除了外形上演起英姿飒爽的冷傲女保镖相当称职，演技上没让人留下深刻印象，期待她在接下来的集数有更好的发挥空间。

陈罗密欧饰演的总裁表情不多，看不出内心戏。（新传媒提供）

周智慧、郑颖和张嘉轩演技尚嫩有待磨炼，但这回演女保镖还是挺称职的。周智慧饰演的周静予不打架的时候甜美可人，在办公室总是卷着刘海，口含棒棒糖，执行起任务就变成另一个人，对比有趣。

郑颖饰演的林馨雅总绷着脸一副愤世嫉俗的模样，原来背后有着一段不堪的故事。动作替身出身的张嘉轩饰演酷酷的赵子涵，拍摄打斗戏驾轻就熟，外表也相当有个性，本地打女演员不多，期待她打出一条自己的路。

郑颖（左起）、周智慧和张嘉轩饰演漂亮的女保镖。（新传媒提供）

美女打斗成噱头

“Shero”的打斗场面多，而且拍得不马虎，美女打斗本就是吸引人的噱头，且不论是否打出了架势，但确实赏心悦目，也看得出演员们的卖力和用心。

第一集中交代了张尹晨和张尹夕的父母因为保镖失职而遭到谋杀，真凶却逍遥法外。张尹夕对此耿耿于怀，一直暗中调查。

张家姐妹父母的死埋下全剧的主线，但每一集都通过不同的个案带出保镖工作的困难重重。第一集中有表里不一的韩国球星，之后有心怀鬼胎的富太太Gina（许美珍饰），神秘诡异的医生黄裕达（陈澍城饰）和好色的富商戴国威（林明伦饰）等。

单元的故事略显简单而且仓促，例如黄裕达的故事一开始铺排得相当吸引人，他聘请保镖守护家里神秘的房间，原本可以是一段感人的故事，但两个儿子一闹上门，黄裕达就打开房门揭开真相，后面再上演父子和解大团圆，转折之快让人无所适从。