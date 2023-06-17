丈夫患病 何超仪出国工作不敢多逗留

丈夫陈子聪的病棘手，香港女星何超仪出国工作不敢多逗留。

何超仪6月10日到澳门出席姐姐何超凤所举办的活动时，突然向传媒大爆陈子聪身体虚弱之余，更指他患上很棘手的病，《星岛头条》经明查暗访后得知2022年9月何超仪的演唱会后，陈子聪回澳大利亚老家探望父母期间突然肚痛，结果发现有几条血管撕裂导致严重内出血，何超仪亦停工飞到当地照顾丈夫。陈子聪动完手术后昏迷了20多天，命悬一线，由于他的血管很薄，手术之后下半身瘫痪了两个多月。12月，何超仪安排丈夫回港，除了亲自照顾，亦安排了24小时看护在家帮忙。

何超仪经理人在陈子聪患病消息曝光后，接受《联合早报》短信访问，被问到何超仪目前的工作量时说：“要看是否在香港拍，因她尽量想留在香港，方便照顾丈夫。”经理人也说：“现在何超仪到外地出席活动，也是快去快回。”何超仪与陈子聪结婚20年，一起打拼事业，本报也希望陈子聪早日康复。

用创意让香港电影接通世界

何超仪日前应英国Odyssey电影节之邀，出席英国最高级别、世界著名影视学院National Film & Television School ( NFTS )的大师班讲座，分享创意工业的经验及心得。话题涵盖演技、电影制作、推广，中国与西方社会的关系对电影创作的影响等，据所知何超仪全程真切地表达了自己的看法，其中不乏精彩金句，令在场的学生多次鼓掌。

何超仪（中）应英国Odyssey 电影节之邀，前去分享对影视业的观点。（受访者提供）

被问及现在中国与西方国家关系紧张，香港电影有什么出路？何超仪较早前透过经理人对《联合早报》说，在香港拍电影是不能赚大钱的，所以不少电影人都希望北上发展。那是一个快速发展的市场，但中国大陆有自己的一套，就像1980年代的美国电影市场一样，制作很多民族英雄电影或爱情电影：“这是内地市场需要的。事实上在九七之后，香港电影人也了解到内地市场的庞大，不少好的电影制作人也北上与内地演员合作，把我们这些演员留在香港，这也是我要成立自己的852电影公司的其中一个原因，我希望下一代可以承传下去，尽我所能做一些事情。 ”

她认为现在有很多好的香港导演从中国大陆回流，因为他们发现自己掌握不到怎样拍民族英雄片，因为以前没尝试过。而他们也了解到之前为了大陆市场，却失去了香港这个市场。“我们都希望香港及内地电影能有更多不同类型、题材，作品更多样化、国际化。电影是世界语言，不能依赖单一市场，我想对所有电影制作人来说，现在最重要的是开发国际市场，用创意让香港电影接通世界。”

NFTS培育过不少影视圈著名导演及创作人，包括《哈利波特》（Harry Potter） 系列电影的导演David Yates（大卫叶茨）与《爸妈不在家》的新加坡导演陈哲艺。

何超仪演出惊悚片《蝴蝶大厦》。（受访者提供）

怕看惊悚片却常演这类电影

何超仪2023年4月曾到台湾客串演出惊悚片《蝴蝶大厦》，片中的蝴蝶大厦是“自杀胜地”，不少住客都离奇死去，何超仪饰演的按摩女郎，便是其中一个单位的住客。何超仪说：“我很胆小，一直很怕看惊悚片，也怕演惊悚片，但偏偏常演出这类电影。”由《维多利亚壹号》到好莱坞片《开棺》（Open Grave）再到近期她主演的日本片《怨泊》，以及《蝴蝶大厦》都是惊悚片。她说可能因为她演的时候是真的很害怕，导演都认为她演得好，所以常找她演出。

何超仪在富二代中作风低调，不炫富，努力工作，一直都很有自己的想法与主见，所以受到Odyssey电影节之邀分享观点，赌王何鸿燊生前很偏爱这个女儿，也是有原因的。