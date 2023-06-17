许杰辉退圈 爆料学员逆风求情：别封杀

（台北讯）台湾艺人许杰辉涉性骚宣布退出演艺事业，对此，出面指控许杰辉在课堂上要求练习“集体做爱”配音的学员却突然跳出来缓颊，在社媒写下：“我们都曾表明发声意图并非落井下石，造成许杰辉就此被封杀，消失在荧光幕前。”进而向《我的婆婆怎么那么可爱》第二季剧组喊话，直言许杰辉的表现有目共睹，若遭换角对于团队其他演员不公平。

许杰辉当年在制作人王伟忠提携下进入《全民最大党》模仿表演，也靠节目打响知名度。王伟忠6月15日听闻许杰辉退圈，坦言许杰辉12年前闪辞《最大党》与性骚扰有关，“有工作人员说起这件事情，我给予简单证实，但希望大家不要落井下石，也不要赶尽杀绝了。”

许杰辉近日被女星黄云歆爆料曾被他要求“乳沟夹巧克力”，随后啦啦队女神短今（胡馨仪）也说试镜时被许杰辉摸胸部。黄云歆称在具名踢爆许杰辉的行径后，收到不少受害女性短信，盼透过黄云歆发声，其中有“植剧场”女学员KiKi，控诉当年在剧场时，担任老师的许杰辉在其他学员面前对她直言：“Kiki你就是辣，接近你的年轻男生就是想和你上床，不是为了你的演技，要是我年轻十岁，我也想和你上床！”，并指事情到王小棣那边就被止住，好像没事发生。

“植剧场”由王小棣导演所发起，对此王小棣说得找Kiki和当时的同事查证，“那时是谁跟我说的，以及本来希望我回复什么，然后我没有回复……突然问我这事，我是真的不记得。”

另外，许杰辉曾主持公视儿童节目《下课花路米》长达10年，公视16日也证实许杰辉对身边女同事性骚扰，当时主管对许杰辉下最后通牒“再犯就走人”，最后节目在转型时没与许杰辉续约。