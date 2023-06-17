邰智源为许杰辉背锅12年 黄健玮被指“趁机性交”

（台北讯）许杰辉近日卷入性骚扰风暴，他日前在小S节目中说自己12年前退出《全民最大党》是因被排挤，当时他与“邰哥”邰智源不合传闻甚嚣尘上，结果如今许杰辉性骚黑历史连环爆，网民涌入邰哥脸书，为他背锅12年抱不平。

早前许杰辉在小S《小姐不熙娣》节目中受访，被问及“你其实有恨过那个节目对不对？”许杰辉回说，“我比较受不了太随便呼拢（敷衍）过去”，还对小S承认自己被排挤，“当大家彼此不愿意再进步的互相丢作业、互相丢功课，让我们彼此之间的表演更好，我就会选择离开。”

许杰辉在《小姐不熙娣》中提起当年离开《全民最大党》一事。（互联网）

如今爆发性骚扰事件，《全民最大党》制作人王伟忠向媒体证实，许杰辉当年遭投诉性骚女性工作人员，“他当然绝对不会承认，但他表示既然有这样的谣言传出，就选择辞职。他的理由是不想因此影响大家，我认为这是人之常情。”

真相曝光后，网民涌入邰智源经营的脸书“邰智源邰邰的第一个家”留言抱不平，“背了那么多年大党的锅，终于沉冤得雪”，“邰哥，时间最终还是还你一个清白”。邰智源粉专帐号则对此留言按赞，显然对此事已了然于胸，不过邰智源目前并未对许杰辉性骚事件，作出任何评论或回应。

《人选之人》黄健玮被女网民指“趁机性交”

台湾“me too”风波不断延烧，夯剧《人选之人》演员黄健玮被女网民具名爆料多年前对她“趁机性交”，质问编剧简莉颖、女主角谢盈萱和演员廖梨伶“你们这些人，真的不知情吗？

黄健玮透过经纪人回应：“年轻时确实有过很多交往对象，但对于报道中近20年前曾经来往的叙述，并非事实，本人绝无违法之情事。针对不实指控我们将委由律师进行后续的法律动作。对近日诸多事件感到难过与遗憾，也对所牵连的单位与朋友们感到非常抱歉。”

黄健玮在《人选之人》中饰演竞选的幕僚团队主管。（互联网）

该女网民透露最近和老公聊到近来的性骚风波，并说前阵子追剧《人选之人》时夫妻俩都没办法看剧中男主角的脸，她也不看台剧，因为不想看到这个人的脸，每年的金钟、金马、热播台剧，都是她的梦魇。

原来多年前，女网民曾跟这名男演员合作过一部短片，她当时要靠安眠药才能入睡，某天拍摄在台东过夜，剧组约唱歌，男演员来敲她房门问她去不去，她说她要睡觉，但隔天一大早她醒来，才发现自己被“趁机性交”，而对方推说他喝醉了。

台湾法律规定，男女利用其精神、身体障碍、心智缺陷等其他相类之情形，不能或不知抗拒而为性交者，为趁机性交罪，处以3年以上10年以下有期徒刑。

女网民原本没写出男演员名字，但后来写下“那部短片叫《赎金》，那位男演员，是《人选之人》的男演员”。网民根据交叉比对，演过这两部的就只有黄健玮，女网民才具名说出是“对，就是黄健玮”，并提到她在健检麻醉退的那一刻，决定告诉爸妈，因为她那时在医院一直哭。