洗米华写信揭狱中生活：烟酒不沾如获新生

（综合讯）2023年1月，澳门百亿大亨周焯华（洗米华）因为涉及洗钱、非法赌博和创立犯罪集团等289项罪名被捕。法庭判其中162项罪名成立，判刑18年，并且需要赔偿72亿港元（约12亿新元）。当时洗米华上诉，但案件在2月底开始未再有相关报道，洗米华及家人也保持沉默。

据港媒6月16日报道，洗米华其实已经入狱服刑，他6月14日在狱中写信寄给以前的同事，香港媒体曝光该封500字左右的信件。

洗米华在信的开头向“太阳城”的同事问好，并感谢大家的支持和慰问，称在“里面”度过了两个生日，收到很多生日贺卡，还说应该是狱中收到生日贺卡最多的人，希望大家继续帮他保持这个记录。

他写道：“大家不用担心我，我现在已经是一个无抽烟饮酒习惯的人，而且还继续保持每天运动，更会每日读书和学习盘腿打坐，简直好像进入第二生命一样。”

洗米华坦言过去曾因为涉案变得消极，但声称该做的都做了，其他只能听天由命，“始终相信国家和社会，一定有公义和善良。”他也向同事道歉，因为有1197名同事的工资没办法支付，呼吁这些员工到劳工局登记，由政府发钱给他们。

洗米华也否认自己贪婪，声称从未囤积过任何金钱，感谢大家多年的努力付出。最后以“人间冷暖情为贵，世事沧桑愈坚强”结尾。

洗米华在牢狱中写信给“太阳城”的同事。（互联网）

羁押了一年多才服刑入狱

从2月上诉至今，洗米华应该已入狱三四个月，其实当他表示上诉时，检察院也同时提出加刑3年半的要求。或许是考虑到加刑的风险，洗米华才没有再上诉，认罪认罚。

洗米华实际是在2021年11月被捕，羁押了一年多才服刑入狱。他的生日是5月30日，所以才会说在狱中度过两个生日”。

他被判18年，如果表现良好提前假释，要到60岁才有机会走出监狱，届时最小的女儿也有十五六岁了。