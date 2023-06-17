佘诗曼 宣萱 锺嘉欣 李施嬅 回巢争视后

佘诗曼、宣萱、锺嘉欣和李施嬅回巢视后，有人欢喜有人愁！

这些年来，确实有不少女艺人回巢拍剧问鼎视后，不过并不是个个皆“美梦成真”，记者就为读者盘点以下几位回巢争视后的女艺人。

佘诗曼

最近，佘诗曼暂停中国工作回归TVB，接拍了新剧《新闻女王》。香港报道，阿佘难得回巢拍剧，故TVB有意赶制后期望于今年台庆期间推出，让阿佘问鼎今年视后的呼声提高，增添胜算，因此有说她大有机会继《使徒行者》后再登视后宝座！

宣萱

1999年已凭《刑事侦缉档案IV》，夺得万千星辉颁奖典礼“最佳女主角奖”，2012年离巢外闯，四年后以自由身返娘家拍《不懂撒娇的女人》，凭“Mall姐”一角被视为视后大热，但最终败给同剧的唐诗咏，仅获得马来西亚“最喜爱TVB女主角”。

李施嬅

2019年与效力15年的TVB约满，后加盟邵氏及拍摄《金宵大厦2》，一人分饰多角，被赞达神级演出，不过在《万千星辉颁奖典礼2022》中败给热爆剧《下流上车族》的江美仪，曾六次角逐视后的她依然无缘。

锺嘉欣

2018年回加拿大待产生第二胎，跟TVB结束13年关系，暌违三年回巢拍《星空下的仁医》，剧中她饰演的Eman开朗鬼马，被赞演技大跃进，成为2021年《万千星辉颁奖典礼》视后大热，可惜最终败给《七公主》的林夏薇，陪跑10年无缘奖项。

惠英红

1993年加入，后离开外闯，暂别八年于2019年重返拍《铁探》，并首次获提名就得“视后”，期间的演技更是备受肯定。但这背后却含着诸多辛酸史。原来1993年惠英红加入TVB之后，就一直没有在无线获得到过任何奖项，所以这次获奖是TVB的一大肯定。