张奕恺vs洪凌 爱的进化论

两颗频率相近的心，在人海中相遇，不早不晚，时机正好，开出最灿烂的情花。本地明星爱侣张奕恺和洪凌去年8月宣布订婚，预计今年步入婚姻殿堂，且听他们与《风华》分享爱情进化历程，在爱情修成正果前，如何经过一连串冰火五重天的试炼。

第一眼的记忆

张奕恺仍清楚记得第一次看到洪凌的情景，“那天是《校园美魔王》半决赛，我从远处看到了她，当时她没进入半决赛，脸上表情看起来有一点失望。我开始注意到她的存在。”两人和新传媒签约后，有共同的经理人，相处近两年，渐渐走在一起。

洪凌对另一半最初的记忆则是，“公司举办的派对，所有艺人都出席，当时觉得他挺帅的，他染了头发，有一点坏男孩的感觉，很吸引人……但我对他是日久生情。”

爱苗滋长的契机

谈到对方身上吸引自己的“闪光点”，张奕恺甜蜜地承认，是被未婚妻“出众的外貌所吸引”，但真正认识以后，发现她的个性活泼可爱，重情义，对朋友很好。

两人因为合拍长寿剧《118》，长时间的相处中，不知不觉进驻对方的内心。张奕恺说：“拍完戏后，我们见面的次数变少了，我觉得有点怪怪的，当时也没有多想，就开始约她单独出来，后来发现我好喜欢她，就开口告白了。”

洪凌则认为两人没有经过“追求”阶段，“我觉得他没有真正追求过我，我们拍完戏后一直保持联络，有时他约我，有时我约他，自然而然就在一起了。”

何时确定走入婚姻？



从恋爱到即将走入婚姻，两人什么时候开始确定，对方就是那个能一辈子执手相看两不厌？

张奕恺一直认为自己是付出更多爱的一方，但是“在相爱的过程中，我渐渐发现，这个女人爱我真的比我还要多。我事业发展不理想时，她一直支持鼓励我。曾经一度，很多人觉得我在演艺圈的发展是没有结果的，甚至连我都对自己失去信心，想放弃了，是她一直给我信心，告诉我，我可以的，再坚持下去。能有一个人这么相信你，不管发生什么事都支持你，真的很感动。”

最好的爱情，是支持彼此向上，对洪凌而言，正是如此。“当我发现我会对自己和我们的未来充满希望，在对方面前感到脆弱，同时也感觉到我对自己有更深入的了解，逐渐完善对自我的认知，愿意去改进努力，我就知道他是对的人了。”

张奕恺说洪凌总能带出他最好的一面，“有时候我会很讨厌自己做的事，但她认为我这样子的待人处事方式是对的，鼓励我保持下去；另外，她对小动物真的很有爱，虽然我觉得自己有爱心，但和她比差远了。因为她，我开始培养一些好习惯，比如环保，她经常回收和循环利用旧物。”

洪凌自认比较懒惰，另一半是非常整齐的人，“他影响我变得比较整洁一点，也让我想成为更好的人。”

爱情教会的事

爱情的道路没有坦途，面对风雨，需要多一点坚持、包容与谅解。两人坦言，这段感情也经历过无数争吵，慢慢找到相处的方式。

张奕恺说：“以前我的想法是意见不合，想法不一样，那就算了，我们在一起不适合。但在一起久了，人生历练也比较多了，才发现恋人不可能想法完全一致，需要不断沟通，才可以磨合，变得脚步一致。幸运的是，我们都没有放弃对方，出现分歧时，会努力解决眼前的问题。”

恋人成长环境不同，洪凌认为思维上自然会有差异。“刚在一起时，我们常常吵架，后来试着去了解对方的想法。虽然彼此想法不一定相同，但也产生很多新鲜感。这一切都建立在相信我们的爱情，相信当初我对他，以及他对我心动的感觉。”

谈到情侣的小口角，冷战破冰的好办法，奕恺认为是主动先开口说话，“很多时候在气头上，不愿意和对方说话是没有用的。如果要有效解决问题，须要先冷静，不管是不是你的错，先说对不起，让对方冷静，再开始讨论问题。”

洪凌则说吵架时，她都会自问：“你想要赢，还是想要爱赢？我选择我要爱赢，所以我们现在很少吵架，会以沟通的方式解决问题。”

爱上对方的不完美

两个人在一起时间久了，优缺点一一现形，谈到最欣赏和最受不了对方的一点，张奕恺笑说最受不了的是她有点懒，最欣赏的是她对人生的目标很明确，“洪凌是很有冲劲的人，对理想生活有自己的想法。她最大的转变，是从过去向往奢华的退休方式，到现在变得很简单，就是在乡下养动物，种一些花草蔬菜，想吃东西时，就到花园摘采。我觉得她这几年的变化真的太大了。”

洪凌最欣赏另一半对长辈孝顺，思想成熟，非常保护和照顾她；最受不了的是，有时他过度成熟贴心。她举例：“有一次我们搭德士，司机非常无礼，驾驶方式也很危险，边开车边用手机，还一直踩刹车。下车后，我叫他给对方留差评，但他不想，因为考虑到对方可能有家庭，担心司机因为这样丢了工作。我觉得对方明明做得不对，为什么要容忍，但我也很喜欢他的这点。”

幸福协奏曲即将响起



本文摘自《风华》杂志6月号，更多内容可浏览iconsingapore.com。（《风华》提供）

两人近期忙于拍戏，婚期仍未定，但4月已飞到韩国济州岛拍摄婚纱照。“选择济州岛的原因，是因为我在疫情前和家人去过韩国，洪凌因为拍戏，当时只能抽空来几天，那是唯一一次我的家人和洪凌一起出国旅游，我一直很怀念，所以结婚照选在韩国拍摄，我觉得很有意义。”

对于婚礼，准新郎期待当天可以尽情享受人生中最重要的一天，而洪凌显然是随性的新娘，她追求轻松至上，“我是个简单的人，希望当天穿着简单的婚纱，可以到处走，和亲友们一起开心庆祝。”