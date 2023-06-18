惊天营救2 Extraction 2

Netflix 已上线

2020年人气动作电影的续集，由Chris Hemsworth回锅演出Tyler Rake。他在第一部电影的惊险情节中历经九死一生，保住一命。作为澳大利亚的黑市雇佣兵，卷土重来的Rake受托展开另一场危险任务：闯进监狱，营救一个被格鲁吉亚黑帮残忍虐待的家庭。这致命的任务看似大势已去，就看Rake如何起死回生，再次独自干掉一个师。

陷阱 Deep Trap

Viu 已上线

主演：马东石、赵汉善、金敏京、池安、允珠等。讲述一对夫妇看到网络的美食情报，到孤岛寻找有着好口碑的餐馆，遇见了亲切得有些过分的餐馆主人，之后却陷入了意想不到的陷阱中。

食尚玩家热血48小时－日本

8频道 晚上10.30

日本福冈一直是很受欢迎的旅游城市，近年增加许多好玩的地标、景点、餐馆和购物商场。三名主持人除了介绍福冈近两年的最新夯点，也带观众到佐贺、山口和青森等地。

大胃王来了3（首播）We Are Big Eaters 3

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上7.00

主持：郭彦均、莎莎。让人耳目一新的系列，开创台湾美食节目的新篇章，借由大胃王们幸福地享用美食，让观众看了食欲大开。