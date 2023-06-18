担任张学友巡演和音 李俊纬意外被称“老师”

本地歌手李俊纬为“歌神”张学友担任演唱会和音，没想到张学友竟然称呼他“老师”，他接受《联合早报》访问时说：“学友哥真的很谦虚，是我们的榜样。”

张学友上一个“学友·经典 世界巡回演唱会”，邀请本地知名音乐人吴庆隆担任音乐总监，当时乐队里有不少本地姜，包括担任和音的本地组合插班生。

歌神2023年启动最新巡演“张学友60+巡回演唱会”，再次请吴庆隆担任音乐总监，乐队仍有多名本地音乐人，其中就有这回加入和音组的李俊纬。

“张学友60+巡回演唱会”6月9日在澳门起跑，将分四个周末共演出12场，李俊纬16日在澳门为当晚第四场演出做准备，他通过电话受访，分享参与巡演的心情和对张学友的印象。

李俊纬曾为本地歌手叶良俊、蔡淳佳、洪俊扬，以及台湾歌手赖铭伟的个唱当和音，谈到这次的演出机会，他说：“我在一个演出见到吴庆隆老师，他说听过我的作品，问我有没有兴趣参与巡演，并叫我录制一个演唱粤语歌的视频给他。”

赞张学友亲切又谦虚

李俊纬的爸妈是张学友的超级粉丝，得知儿子加入张学友巡演团队，非常开心，也为他感到骄傲。6月9日的第一场演出，李俊纬的妈妈和未婚妻还飞到澳门支持，爸爸因为工作无法同行。

李俊纬是广东人，但不会说粤语，这次只有一个多月的时间准备，他勤加练习，除了请教会讲粤语的朋友，也上网听张学友的歌。

谈起第一次见到张学友的情景，李俊纬说：“学友哥非常亲切和谦虚，他称呼乐队每一个人为‘老师’。演唱会有一个acoustic（不插电演奏）环节，我站在他左边弹吉他，彩排时听到他叫我‘老师’，我跟自己说，绝对不能搞砸，也不要慌，要专业，要让他看到我的实力。”

第一场演出差点哭了

回想第一场演出，李俊纬说：“听到学友哥唱第一句的时候，我很激动，差点哭了，但仍控制住情绪。我真的不知道学友哥是怎么做到如此沉稳和镇定，而且他不需要提字机，他的经验太丰富了。还有演出前我在走廊遇到学友哥，他握着我的手说，‘嘿，听说你妈妈来看演唱会’，他真的好nice。”

李俊纬出现在演唱会屏幕上，未婚妻开心为他拍下画面。（李俊纬提供）

演出结束后，李俊纬和妈妈以及未婚妻见面，她们都很开心，还说在屏幕上看到他。李俊纬笑说：“屏幕很大，所以我在巡演期间要控制食量，要帅帅上镜。”

“张学友60+巡回演唱会”将于7月14日来到新加坡，共演出9场。对于即将在乡亲父老面前演出，李俊纬说：“我不敢想象到时候心情会怎样。我常在室内体育馆看演唱会，这次能站在台上演出，很兴奋。”

巡演不影响婚期

张学友这次的巡演，目前已敲定澳门、新加坡、马来西亚和中国大陆共43场，会唱到10月，接下来还会有其他地方的场次。李俊纬说：“这是我第一次参与巡演，要好好利用这次的经验让自己有所收获，包括提升歌唱技巧，从学友哥身上一定有很多值得学习的地方。”

李俊纬4月求婚成功，当时跟记者开心分享将在8月举行婚礼。虽然如今投入巡演，但他说不会影响婚期。

今天（6月18日）是父亲节，李俊纬在澳门演出，无法跟爸爸庆祝。他说会在澳门买一份礼物送给爸爸，等他下周回新，再和家人一起庆祝。