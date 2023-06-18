《风从哪里来》歌手万沙浪离世 享年74岁

（台北讯）台湾歌手万沙浪（本名王忠义）1971年唱红《风从哪里来》，他在2023年6月18日清晨5时28分离世，享年74岁。万沙浪出身卑南族，身兼歌手和演员，代表作还包括《娜鲁湾情歌》、《爱你一万年》及《美酒加咖啡》等。他的知名度遍及中国大陆和东南亚，还曾登上央视春节晚会献唱。

万沙浪在1971年演唱电影《风从哪里来》的同名主题曲走红，获封“山地歌王”。他在1987年不顾家人反对前往大陆发展，却因为当时的两岸政策长达八年没办法回台，前妻便带着四名子女赴美国定居，断了音讯，让他大受打击。

万沙浪生前病痛缠身，他在1997年与朋友聚会时不慎从楼梯摔下，伤及脑部造成智力退化。他的健康随后每况愈下，2015年曾在一个月内两次中风，半身瘫痪，需依靠鼻胃管进食。后来在2017年，他的免疫失调，每月仅靠4700元台币（约175新元）身障补助过日子。

万沙浪（右）晚年中风无法言语及行动，见到50年未见的导演李行（左）显得激动。（互联网）

两年前，他因为肾脏方面病症及罹患肺炎，两度住进加护病房。他在去年传出染上冠病，一度影响他的说话能力。万沙浪近年住在台东，由亲戚照顾。

纪宝如和杨贵媚今年初曾前往探视时，他已能坐轮椅，还会说出“媚姐掰掰（再见）”短句。他的亲人在6月18日清晨于脸书透露他的离世消息。