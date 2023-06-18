被广末凉子戴绿帽 艺术家老公：她是好太太

（综合讯）广末凉子和米其林主厨鸟羽周作日前爆出婚外情，两人在6月14日谢罪后，肉麻露骨的交换日记和情书遭外流。广末凉子的艺术家老公Candle JUNE（本命为井筒顺）在6月18日召开记者会护妻，还自责说：“我应该早点阻止她，应该早点去鸟羽先生的家。”

他也说：“对我来说（广末凉子）是好太太、最棒的母亲、优秀的女性。”

据报道，在记者会上独自面对近百名媒体的Candle JUNE先代替妻子鞠躬道歉。他说：“我的妻子广末凉子造成许多人的困扰，我很抱歉，同时也让对方的家人、亲戚、朋友添了麻烦，真的非常抱歉。”

他称和广末凉子认识时，她的情绪不太稳定，每天都会与他联络，也会写信给他。结婚后，她成为一个好太太、好妈妈，整个人有了180度的转变。他也透露，自己和广末凉子的前夫本来就是朋友，因此决心要为继子当个帅气好爸爸，也曾拜托妻子的前夫不要跟儿子见面。

他也说：“婚后被媒体追着跑，被写一些有的没有的，虽然很辛苦，但是我们一家人真的很幸福。”

Candle JUNE在记者会上鞠躬代替广末凉子道歉。（互联网）

他心疼妻子在演艺圈所承受的压力，透露私下的广末凉子不化妆也不在意美容保养，勤奋做家事也参与小孩学校的活动。不过，当面对高压时，“她会浓妆艳抹，打扮得花枝招展，也会闹失眠”。

他懊悔没及早对妻子的心病伸出援手，流泪说：“我应该早点阻止她，应该早点去鸟羽先生的家，如果能抢在媒体之前成功阻止她，就不会落到这步田地。”

广末凉子承认与名厨鸟羽周作有婚外情。

Candle JUNE和广末凉子在2010年10月结婚，一同抚养她与前夫冈泽高宏生的儿子。广末凉子后来于2011年和2015年为Candle JUNE生下一子女。她在2022年还获得最佳母亲奖表扬，不料日前被拍到和名厨鸟羽周作开房。她虽然第一时间否认，但一星期后改口承认婚外情，不仅代言广告全下架，还被经纪公司惩罚无限期停工。

不过，Candle JUNE不久前也被爆料外遇，因此这次召开记者会的用意令外界雾里看花。