至少两名女员工揭遭性骚扰 宥胜认错道歉

（台北讯）又一男星涉性骚！顶着“好爸爸”形象的台湾男艺人宥胜遭爆对女员工上下其手，舔耳、解内衣，还从背后环抱等举动。他在脸书发文：“我为我曾经的行为所造成的伤害及阴影感到抱歉，非常，非常的对不起。面对曾经犯过的错，我不会逃避。真的真的，很对不起。”

据台湾媒体报道，属名丁丁（丁云钧）的女生在脸书发文称，有一次收工后，主管邀请大家聚餐。她没喝酒负责开车送男艺人回家，竟在路上被他袭胸两次。她形容，该男艺人是形象非常好的爸爸，“还举家迁移至台中让小孩读书”。

丁丁也说，男艺人隔天传简讯道歉，她“以为他真的只是喝醉误事”，没有追究。没想到几年以后，她收到一封简讯，内容是：“丁丁，我跟XX （女艺人）说了一件事，她说你跟我遇到一样的事情。”

丁丁称，进一步了解后才知该男艺人是惯犯。她发文：“我想说很久了，一直考量对方有小孩，现在选择说出来，也有很大的原因正是我也有小孩，我要让小孩知道，这个世界上，沉默不是最好的作法。”

至少两个人发文揭露被某男艺人性骚扰。（互联网）

此外，另一名女性发文者也揭露该男艺人的性骚扰行径。她“谢谢也经历过的前经纪同事丁云钧”把经历写出来。她以W代称该男艺人，指W以借厕所为由，进入女同事H的家中，跨坐在她身上强吻、舔耳，还解开她的内衣。W最后没有得逞，但那名女同事提醒她要小心W。

发文者说：“基于我与W曾共事一段时间，有一定的熟悉程度，H的提醒我其实没有放在心上，但，我彻底的错了。”

发文者称，没多久后，W以工作为由把她拉到办公室内。她称：“他从我身后突然环抱着我，当下的我真的是脑筋一片空白，一点都不敢动，连呼吸都是暂停的。”

至少两名受害者揭发遭受性骚扰，矛头指向宥胜。他在6月18日约下午3时在脸书发文说为过去造成的伤害感到抱歉。他的经纪人兼妻子慈惠则未回应台湾媒体的询问。