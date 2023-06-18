星星陨落2023：“山地歌王”万沙浪与邓丽君分享名曲 摔倒致残后前女友卖房照顾

74岁的“山地歌王”万沙浪于星期天（6月18日）辞世，他演唱过的《风从哪里来》《美酒加咖啡》《爱你一万年》等名曲成绝响。

1949年出生的万沙浪，本命王忠义，是台湾卑南族的原住民歌手。他退伍后和朋友组潮流摇滚乐合唱团，在驻唱时获丽风唱片的老板发掘签约，还为他取了听起来气势豪迈的艺名——万沙浪。据悉，这个名字在卑南语有“成年勇士”之意。

勇闯乐坛的万沙浪在上世纪70年代初期，凭借电影《风从哪里来》的同名歌曲，开启歌唱事业的辉煌篇章。无奈，他在90年代陷入事业低潮，渐渐陷入窘境。看看万沙浪红极一时的歌唱事业中，风光时有哪些高峰，跌入低谷后的生活又有谁相伴。

与邓丽君分享名曲

在你的记忆中，《风从哪里来》《美酒加咖啡》《娜奴娃情歌》这些歌曲是不是由一把女声所唱？你记忆中的那把女歌声，很可能是都演唱过这些歌曲的邓丽君。

邓丽君和万沙浪录制1972年的《风从哪里来》电影原声带。（互联网）

就说让万沙浪一炮而红的《风从哪里来》，他和同门的邓丽君都是该曲的原唱者。1972年发行的《风从哪里来》电影原声带中，收录了两人个别演唱的版本。原声带也收录了万沙浪的《娜奴娃情歌》。

万沙浪昔日这些传唱度高的歌曲，不只被同期歌手演绎，后来从八九十年代开始，也陆陆续续获当红歌手翻唱而延续其热度。当中较广为人知的有王菲翻唱《风从哪里来》，刘德华和伍佰唱《爱你一万年》，以及张惠妹和动力火车翻唱后来改名《娜鲁湾情歌》的《娜奴娃情歌》。

投资失败借酒浇愁

万沙浪的浑厚嗓音获琼瑶青睐。70年代琼瑶小说改编的影视剧的主题曲和插曲都找万沙浪演唱，包括《心有千千结》《梦难忘》《何时你再来》等等。

万沙浪的第二个事业高峰，是1988年受邀出席央视春晚。他也是首名踏上春晚舞台的台湾歌手。这场演出奠定了他在歌坛的地位，他也开始在中国大陆发展。一开始，他的事业顺遂，邀约不断。

不过，他一个人肩负在台湾的妻子与四个孩子一家的生计，以及兄弟姐妹的开销，巨大的经济重担让他吃不消。万沙浪因此开始投资，不料都以失败告终，甚至几乎赔光毕生积蓄。

他在中国大陆发展期间，长达八年无法回到台湾与妻小团聚。1995年终于回到台湾时，他才赫然发现妻子已瞒着他变卖台湾的家产，还带着四个孩子移居美国。

万沙浪也发现，在新人辈出的台湾乐坛，自己的声势大不如前。家庭事业双双失利，万沙浪深受打击，借酒浇愁。

48岁摔伤后心智12岁

1997年，48岁的万沙浪在一次和朋友聚会后，疑酒后不慎摔下楼梯重创脑部。据报道，他先后动了两次手术，虽然捡回一条命，但因为左脑受创，导致他一度失语、失智和失忆。

他在康复后，智力退化到约12岁，无法自理生活，也从此无法工作。报道说，他的妻子和子女闻讯却置之不理。

在他落寞无助，每月只靠4000元台币（约175新元）的残障补助金和友人资助过日子的时候，他的前女友郭淑芬向他伸出援手。

万沙浪失去自理生活的能力后得前女友郭淑芬照顾。（互联网）

郭淑芬是香港人，与万沙浪于1977年在台湾一家酒吧相识。两人交往一段日子后分手。当郭淑芬得知万沙浪摔倒致残后无依无靠，她毅然背负起照顾他的责任。据报道，她多年来卖掉三栋房子及珠宝帮忙筹万沙浪的医药费和生活费。

郭淑芬在2013年受访说，万沙浪以前很man（有男子气概），出事后连她的名字都叫不出，后来会说话了，竟叫她妈妈。她说：“原本是交男朋友，现在变成带儿子。”

二度保命煮饭谢恩

万沙浪在2004年因久病缠身，与郭淑芬双双吞安眠药寻短，所幸后者及时打电话求救，两人才保命。郭淑芬在2013年的访问中透露，她后来才知道自己和万沙浪都得了忧郁症。

曾经风光的万沙浪在1997年摔倒重创脑部后，生活受影响。（互联网）

两人在2013年一起担任《圆梦厨房》节目的首集嘉宾，万沙浪在节目上克服不断颤抖的双手，亲手现炒一道菜，送给郭淑芬。他说：“这30年我感谢你。”

万沙浪在2015年两度中风后，健康每况愈下。他在2023年6月18日离世。

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■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

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