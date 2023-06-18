宥胜自爆性侵受害者 妻曾代他道歉

（台北讯）继性骚扰女员工风波，宥胜再被爆搞婚外情，还对受害者自爆是性侵受害者。

遭宥胜咸猪手的女职员Zhi接受《壹苹新闻网》访问说，宥胜的老婆慈惠在隔年代夫道歉。根据Zhi提供的简讯，慈惠（在带宥胜的时候叫小间）说：“对不起，我今天才知道哥做了对不起你的事，真的很抱歉！”

慈惠之所以发现宥胜性骚扰Zhi，是因为她抓包宥胜跟公司的一名女员工相恋。她还告诉Zhi：“我假装无视让他们持续了两年多……只是讨论下去才发现伤害到你……真的很抱歉，但是也谢谢你愿意原谅，我们都一起好好的爱自己，一起加油。”

此外，Zhi也提供了另一则宥胜在发声明前传给她的道歉简讯，自爆：“其实我也被性侵过。”

他也在简讯中说，多年来看到性骚的新闻会很痛苦，一方面是想到她们（受害者），一方面是想到自己有一天会像这些人（被揭发是加害者）一样受到惩罚。他还说“这一天终于来了，但我感到的是感激。”

受害者Zhi提供两则简讯，一则是宥胜的老婆慈惠代夫道歉，另一则是宥胜传给她的道歉简讯。（互联网）

Zhi也提到，她们几个受害者在事发时没有公开是因为考虑到大家都是在公司草创时期就跟着慈惠打天下，加上她当时怀着第二胎，犹豫之下就不了了之。

她也说，宥胜并非突然起色心。他虽然借酒壮胆，但他在下手前，会先人身调查。比如，其中一女是大学生，有演员梦想，很羡慕宥胜会主持又会演戏，宥胜送她回家时会说：“你想演戏呀，我可以介绍导演给你！”

据报道，宥胜对另一名女职员袭胸时说：“常听到人家說妳胸部很大，很想摸摸看！”