广末凉子老公也传外遇 友人为他叫屈

（综合讯）日本女星广末凉子日前坦承出轨已婚米其林名厨鸟羽周作，婚姻和事业面临危机，没想到近日，她的艺术家丈夫Candle June（本名井筒顺）也被传出有小三。

井筒顺6月18日召开记者会，在近百个媒体前替妻子鞠躬道歉说：“我应该早点阻止她，应该早点去鸟羽先生的家，如果能抢在媒体之前成功阻止她，就不会落到这步田地。”

井筒顺在媒体前替妻子广末凉子鞠躬道歉，并自责没能早点阻止妻子出轨。（互联网）

他称说和广末凉子认识时，她的情绪不太稳定，每天都会跟他联络，也会写信给他。婚后，她成为一个好太太、好妈妈，整个人有了180度的转变。他说：“婚后我们被媒体追着跑，写一些有的没的，虽然很辛苦，但是一家人真的很幸福。”

他心疼妻子所承受的压力，透露私下的广末凉子不化妆也不在意美容保养，勤奋做家事也参与小孩学校的活动，不过面对高压时，“她会浓妆艳抹，打扮得花枝招展，也会闹失眠。”他懊悔没及早对妻子的心病伸出援手。

另一方面，推特疯传，广末凉子与鸟羽周作的“爱的交换日记”之所以曝光，是井筒顺提供给日媒的，而井筒顺不久后也被爆有婚外情，指他与广末凉子2010年结婚后，隔年就出轨。传闻这个小三是做晚间工作的，后来取得美甲师资格，井筒顺曾带着她一起参加3.11大地震（2011年）的赈灾、复兴活动，不伦足迹踏遍东北。两人交往数年后因井筒顺移情别恋，不伦关系才破局。

消息一出，井筒顺的友人受访透露，井筒顺经常因为外表而被误解，但其实他是非常真诚的人，滴酒不沾，甚至为了不让继子因改姓而遭到欺负而选择入赘。他为了让老婆冲事业无后顾之忧，照顾孩子不遗余力，“广末对这么温柔的丈夫一句道歉都没有，让我太吃惊了！”

推特账号“海边的房间”直接在爆料贴文下方留言，怒斥井筒顺外遇是假消息，称自己与井筒顺一起赈灾十几次以上，从没看过所谓的美甲师小三。