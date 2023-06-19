看女性职场求生法则 观众“痛完即爽”

欢乐颂4

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2016年，中国著名作家阿耐的同名小说《欢乐颂》被改编成电视剧播出，收视和口碑都预告它会成为经典。故事讲述同住在“欢乐颂”小区22楼的五个女孩们。她们来自不同家庭、性格迥异；从陌生到熟悉再到互相体谅帮助、共同成长的故事。五个女主刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣，全都走红，尤其杨紫和刘涛更成为了一线女星。

《欢》开拓了都市职场女性剧，趁热又找来原班人马拍了第二季，只是这回口碑逊色于前作。

2022年，出品公司“正午阳光”请来阿耐在原著的基础上重新编剧，开拍第三季。同样在同一小区22楼的五个不同境遇下成长的女性，换成了江疏影、杨采钰、张佳宁、张慧雯、李浩菲，她们在笑与泪中收获真挚动人的邻里姐妹情，并且携手突破生活困境。

后两季评分不及前两季

这回故事太丰富了，一季讲不完，于是在2023年的第四季继续，由第三季原班女主演出。

第1季的豆瓣评分7.5，接下来分别是5.4、4.8、5.6。我也被这种评分影响过，以为后面三季是有多烂。不过看完全部四季，我这个“欢乐铁粉”更铁了。我对后两季的热爱甚至要比原始二季有过之而无不及。至于打低分者的心态，我只能说：无法理解。

张佳宁（前排左起）、江疏影、杨采钰、李浩菲（中排左起）、张慧雯、曲哲明（后排左起）、窦骁、王安宇、经超，合力打造女性职场剧《欢乐颂4》。（互联网）

5个女人，5个背景和故事，各有各的精彩。

江疏影是科学家，有钱不骄傲，还乐于助人。在单纯的研究机构却仍会招妒；谈恋爱后才发现牵涉两个家庭很烦人。

杨采钰神秘而酷冷，但原来过去是办公室性骚扰的受害者。她经历垂死的绝望，再出现已是改头换面，而且另怀目的。

张佳宁为供乡下弟妹读书，高职毕业便到上海打拼，弟妹大学毕业后，她已耽误婚期，但家人依然把她当提款卡，予取予求。

李浩菲只身在城市奋斗，却心挂乡下被父亲和婆家欺负、奴役的母亲。

张慧雯在父母的保护下成长，热爱文学却不通人情世故，看事待人的视角很快引起和同楼层其他女孩的矛盾。

深入描写各种职场领域

看四季《欢乐颂》的快乐是一样的。从不同的女孩视角看问题，可以学习待人处事。当各种问题爆发，比如家人懦弱、亲戚无情、上司好色、同事八卦，或者邻居出事，看着女孩们团结互助，又极富励志功能。一部精彩的剧本，让人感受到角色的痛，但痛苦不会太久，就会出现解药，对坏人迎头重击，痛完即爽，获得疗愈。

本剧让观众深入了解各种职场领域，如酒店、出版社、金融企业、科技公司和科学研究室，并且一窥业务操作内情，以及女性的求生法则。比如科研人员争取项目有何利害关系，出版社编辑和旗下作家如何解决钱财矛盾等，最精彩的是酒店里不同部门面对房客投诉时如何解决、互斗。

五位女主各擅胜场，都演活了自己的角色。江疏影气质优雅，理性感性具备；李浩菲是小辣椒，呛起人来有千军万马之势；杨采钰有表面的冷艳和内在的脆弱；曾是张艺谋电影女主角的张慧雯，和活在自己文艺世界的角色合而为一；张佳宁在外面的世界是干练的大姐大，回到家是慈爱的大姐。

前两季的男演员王凯、靳东等都让人留下深刻印象，后两季有窦骁、王安宇、经超等，也都是优秀的绿叶。窦骁过去多扮演铁汉角色，这回是不一样的中产阶级自由魂。