有院子的家

Lies Hidden in My Garden

Prime Video 19日上线

改编自韩国作家、电影导演金珍英创作的同名惊悚小说,由金泰希、林智妍、金盛吴及崔载林主演。剧情讲述珠兰(金泰希饰)在拥有医生丈夫、聪明帅气的儿子的家庭里,过着人人称羡的家庭主妇生活,但自从在后院闻到可疑的味道后,她的生活开始出现变化。她与家暴受害者尚恩(林智妍饰)的偶然相遇,更是让自己陷入混乱之中……



Shero

8频道 晚上9.00

锐翔昏迷入院,俊生怀疑这次的暗杀与RSB的非法勾当有关。尹晨完成保镖训练,正式成为保镖。锐翔点名要求尹晨保护,尹晨与静予一起接下任务。尹晨感受到俊生的关心,忍不住告白,才发现俊生只把她当朋友。原来俊生喜欢的人是尹夕……

ila部落住一晚S2

U频道 晚上9.00

真正的旅行是沿途风景,是享受寂静,是探索寻宝。台湾艺人张克帆夫妻喜欢高雄桃源区的宝山部落什么都有,夫妻俩从宝山三宝——爱玉、咖啡、茶中发现,这些饮品在族人生命中占据的分量,并间接感受到族人对土地的热爱与付出。宝山风景优美,更因族人的生活更美。

哈比人:五军之战

The Hobbit : The Battle Of The Five Armies

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上7.40

“哈比人系列”第三部,也是最后篇章。比尔博巴金斯和矮人伙伴,与恶龙史茅格及黑暗领主索伦的半兽人大军激烈对战,中土世界陷入危机,精灵、人类及矮人必须放下歧见及贪欲,联手阻止共同的敌人。