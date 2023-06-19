不饶强奸犯 童缤毓重披律师袍为女性发声

新马知名女艺人童缤毓继12年前凭电视剧《走进走出》和《庭外和解》中的律师角色受到瞩目之后，如今重披战袍，在香港电影《我也是》（暂名） 担任主控官，为了正义越洋为女性发声，誓要让犯人得到最严厉的法律制裁。

《我也是》根据香港真实案件改编，讲述林耀声饰演的男主角在犯下10多宗强奸案之后落网，其犯罪理由竟然是“因为没有受害者报案”。

童缤毓是片中唯一的外籍演员，她对本地媒体透露：“那么多年之后再演律师，压力是大的，因为我的母语是华语，要用粤语把所有的台词流利的诠释，还要令人信服我是香港主控官的身份，这比我之前饰演的任何一个角色都更具挑战。”

“我是出了名少NG的演员，为了证明自己宝刀未老和保持一条过的记录，我的确很久没试过睡觉都要抱着剧本啃台词，第一天就开法庭戏，有几场戏我觉得台词无法充分表达当下自己的愤怒，有碍于语言障碍我觉得不能达到我的要求，而觉得自己很糟糕，差点在现场掉泪。还好其他演员也很配合帮忙，慢慢进入了状态之后的感觉还是很好的，这样不枉之前所有的付出和努力。”

童缤毓也说最近和香港以及港片很有缘份，从疫情后解封到现在，一共拍了四部，《我也是》是第二部港片，接着还有几部在洽谈中。监制因为上一次的合作很愉快，这次二话不说就把其中一个吃重的角色交给了她，让她非常感动。

戏中对手戏最多的是饰演心理医生的颜卓灵。颜卓灵曾凭《狂舞派》获提名金马奖和金像奖最佳女主角。童缤毓对她非常欣赏：“不要看她年纪轻轻，她也在疫情期间报读了心理学，对罪犯的犯罪行为和心理有更深入的了解，而且我们对于表演都很执着。和她对戏非常开心，由于粤语的台词她很精通，所以我每次遇到转不过来的台词或情绪，她都会很大方的与我分享她的想法，这对我的帮助很大。”

至于女儿刚出生，在片中饰演刑警的李灿森，童缤毓很期待和他的对戏。因为童缤毓看过他的《香港制造》后，就一直很想与这名前辈合作：“而且开机仪式现场他也很友善，会主动和后辈说话，我也告诉他我身边的朋友都很喜欢他的女儿。”

电影在拍摄中，据所知也会拉队到马来西亚取景，之后再继续香港的拍摄。电影是为女性受害者发声，不要因为恐惧和害怕社会对她们的歧视而选择沉默，这只会让罪犯变本加厉。而受害者在被侵犯之后的生活与心理建设，也需要更多的关爱与帮助。