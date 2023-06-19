EXO-CBX合约纠纷延烧半个月和解！

（综合讯）韩国天团“EXO”4月刚迎接出道11年，2023年7月10日将推出暌违近5年的新专辑，6月初却爆出子团“EXO-CBX”成员伯贤、XIUMIN（金珉锡）、CHEN（金锺大）控诉经纪公司“SM娱乐”逼签奴隶合约求解约，双方闹得不可开交。不过事件延烧半个月出现大转弯，SM与CBX星期一（6月19日）提出两点声明，指最近双方敞开胸怀充分讨论后尽释前嫌，已经圆满和解收场。

EXO-CBX6月初先透过律师表示，从3月21日起寄了七次存证信函给SM，希望公开酬劳结算明细，但SM置之不理，因此通知SM终止合约。SM随后反击，称“外部势力”介入洗脑三名成员签属双重合约，还接触其他艺人。CBX再发声，强调没有第三势力、没有签订双重合约，更表示不管最后结果如何，绝对不会退出EXO，也一起拍摄了新歌MV。

原本没有共识的SM与CBX，经过半个月的沟通，今发出共同声明，先向粉丝道歉，接着表示：“公司与三名艺人开诚布公充分讨论了所有的议题，消除了这段时间因为误会产生的分歧，彼此达成了圆满的协议，很开心能够告诉大家这个消息。”

EXO成员CHEN（左起）、伯贤、XIUMIN与SM的合约纠纷延烧半个月，经过协商后圆满落幕。