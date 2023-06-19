演霸凌者爆红 林智妍新剧被家暴

韩国女星林智妍在韩剧《黑暗荣耀》（The Glory）饰演霸凌宋慧乔的恶女朴涎镇，坏到出汁的演技获得赞赏，人气跟着暴涨。她在新剧《有院子的家》（Lies Hidden in My Garden）竟来个180度反转，成了家暴受害者，她受访时说，希望大家看这部新剧时，不会再想起朴涎镇。

《有院子的家》星期一（6月19日）起，在Prime Video播出，每周一、周二上线。剧中四位主角林智妍、金泰希、金盛吴和崔载林上周四（15日）为剧接受东南亚媒体包括《联合早报》视讯访问，分享演出心得。

这部剧改编自同名惊悚小说，讲述文珠兰（金泰希饰）和丈夫、儿子过着令人羡慕的幸福生活，但自从她在家中后院闻到可疑的腐尸味，生活开始出现裂痕并陷入混乱之中。另一方面，秋尚恩（林智妍饰）住在破烂不堪的出租屋，饱受丈夫家暴的她与珠兰相遇后，人生迎来转机。