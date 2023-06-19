黄子佼遭爆“强吻少女拍裸照”认了！道歉心理变态

（台湾讯）黄子佼星期一（6月19日）遭指控在一名女网友17岁时，强吻对方且拍裸照，而他本人在午间发出三影片，第一段影片开头就说：“我就不露脸了，太丢人了，我一直都在思考要怎么去面对这一切，首先我必须当然还是道歉，也很抱歉辜负了很多人的信任跟期待。”

女网友19日透过粉丝专页爆料少女时期遭资深主持人强吻，还被要求脱衣拍裸照，哭了以后对方还说“流泪也美”，由于主持人、艺术、公仔等线索，许多人都猜测就是黄子佼。

黄子佼19日午间在第一段影片中，坦承“在这一波的事件里，我也是坐立难安心里很过不去，在过去认识耿如10年的时间我一直非常努力想要改变自己，这些年我做得真的是应该有到位啦……生了孩子之后我也更想要努力，可是很多事情已经发生了很难改变和推翻，我做再好帮助再多都来不及了，心里的疙瘩只能用不断的付出努力去改变和调整。”

而黄子佼透过三段自拍影片方式对外道歉，第一个影片中提到自己成长过程中导致“病态”和“变态”的养成原因：“我没有要辩解什么，我只是不断思考为什么我会变成这样，那故事很长，如果各位有兴趣听的话就努力听下去，很多事情一定有原因和起源，我在大概10岁的时候，我妈妈就出轨，因为那时候我很黏她，所以她基本都带着我，有个开计程车的男人，我印象最深刻的一次伤痛，他们带我出去玩，在饭店他们就在旁边上床，可想而知那对我来说有多么震惊，我也觉得好像就是这样了。”

到了国中时期，黄子佼坦承心里有点变态，和男同学有亲密互动，也一度怀疑自己是否喜欢男性，但也有喜欢女生，探讨过程到后来变得比较跟男生接触，因为哈日也开始涉猎A片文化：“里面就真的有蛮多变态的东西，然后我就开始试图也想学习那些变态的内容。”