黄子佼惊传送医！爆料大小S吸毒嗑药

（综合讯）台湾主持人黄子佼星期一（6月19日）透过影片承认曾对少女强吻拍裸照，也坦承在这波“#metoo”风波中坐立难安。然而他发言语带厌世令众人心惊。

据台媒报道，黄子佼恩师张小燕非常担心他的行踪，随后张小燕又透露妻子孟耿如已经找到人，但是具体情况没有透露，传出已经送往医院。

黄子佼较早前发表将近1小时自录影片，然而最后提及妻子孟耿如“请大家帮我好好照顾她”、“我没有一天不爱你”、“耿如会记得吧”，口气沮丧，更在第三段影片中提及“我可能没有机会再重来了”，令大批网友相当担忧。

大约下午1时许左右黄子佼已将影片删除，没想到粉丝专页也整个遭到删除。黄子佼原定19日下午要主持的记者会也没有事先通知而缺席，目前失联中。

一名女网友19日早上爆料少女时期曾遭主持人强吻拍裸照，网友就诸多线索猜出是黄子佼。而黄子佼午间则透过三段自白影片道歉，并提到成长过程导致心里变态，进而爆料13位圈内人的黑料，提到大小S给他人生很重要的一课，“她们吸毒嗑药这件事，我也一直过不去”，且他也被硬塞过。

黄子佼爆料，大小S吸毒嗑药。（互联网）

在三支影片中直接点名多位艺人，大小S、阿雅、范晓萱、唐绮阳，连带吴宗宪都被拖下水。他炮轰吴宗宪：“每次金钟奖入围你就要在那边‘哭父哭母’，烦不烦，我都懒得回嘴。”

黄子佼一连串认错影片血流成河，直接扯出多位艺人下水，提到吴宗宪的爱情逻辑观念影响自己很深，“他大哥什么事情都可以说成他想要的，这样对吗？这样对吗？我不知道欸，你们觉得对吗？这些都影响我很多，不是只有创伤。”

黄子佼更提到过去吴宗宪每次金钟奖都要炮轰：“每次金钟奖入围你就要在那边‘哭父哭母’，好像奖都给你算了，烦不烦，我是懒得回嘴，但你说我心里在不在意，在意啊！怎么样？我们主持得很烂吗？好烦喔！”