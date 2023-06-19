明年10周年 白薇秀盼补办婚宴

明年结婚10周年，白薇秀想补办“婚宴”，重新宣读婚誓，再度表达对戚玉武的爱意。

白薇秀和陈罗密欧是这期《优1周》的封面人物，为宣传该杂志，星期一（6月19日）早上两人作客电台UFM100.3，当DJ伟龙和丽梅在预告《新明日报》主办的《幸福宣言宴》时，白薇秀透露自己也曾经想过结婚10年后，再摆喜酒，重读婚誓。

白薇秀说，当年和戚玉武结婚时没有摆过喜酒，当时自己就想过结婚10周年时办一个类似《幸福宣言宴》。

她在节目后，接受《新明日报》访问时说，之所以有这样的想法，主要是每次出席婚礼时，看到一对新人在宣读结婚宣言时会有很感动，“我会回想自己当年结婚时宣读结婚宣言时的情景，当初的那种感觉。”

白薇秀说，往往一对夫妻结婚后，都忙着生活的周边琐事，包括孩子等，渐渐地失去了当初对彼此表达爱意的感觉，“夫妻之间需要这样的滋润。”

那，白薇秀会以什么形式再办“婚宴”？

她笑着答道：“还没有具体的计划，要看明年我们的工作状态。其实我是个很少做长远计划的人，或者到时凭着感觉走吧！”

出道20年 想当编剧

演而优则导，2019年白薇秀曾自编自导的小品《那年树下》，星期一早上在节目中，主持人问她除了演戏之外，还想做什么？她斩钉截铁地回答：“想写剧本（编剧）。”

节目后，提及想当编剧，白薇秀告诉记者，她小时候念书时就喜欢看英文小说，写作文时都会天马行空，所以，她就一直很想尝试写剧本，再拍成电影。

“剧情浪漫中又带点好笑的成分，让观众看了会感觉开心。”