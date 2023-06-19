黄子佼拿刀自残昏迷送医 媒体守在医院外

（台湾讯）黄子佼在台北市住处拿刀自残，多处刀伤昏迷送医。

台湾知名艺人黄子佼卷入#MeToo风暴，遭控10多年前强吻17岁少女，并诱骗她拍摄裸照。黄子佼星期一（6月19日）中午在脸书上载影片道歉，稍早张小燕透露黄伤害自己并且送医。

据了解，中午12时许黄子佼在中山区住处拿刀自残，警消获报到场时他呈现昏迷状态，身上除手臂外，还有多处刀伤，紧急送往台北长庚医院，目前生命迹象稳定。

由于黄子佼在直播影片说了很多厌世的话，且原本要主持活动却失联。张小燕说：“我们也怕，大家都去找他了，耿如已经找到他了。”

媒体在长庚等候了解黄子佼状况。（互联网）

据悉，黄子佼星期一于台北市中山区的住处拿刀自残，妻子孟耿如发现后报案，警消到场发现黄呈昏迷状态，手臂、身上有多处刀伤。至于是否有服药或饮酒，仍需进一步厘清。

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