寒冬雨中拍打架戏 戴向宇拍完住院三天

长信传媒与爱奇艺联手出品“南洋三部曲”的第二部作品《南洋女儿情》（简称《女儿情》）定档，将在星期二（6月20日）于央视八套黄金档首播，爱奇艺同步上线。本地观众熟悉的戴向宇和中国新生代女演员肖燕，继2020年中国版《小娘惹》再度合作组CP。两人星期一（19日）来新为戏宣传，这也是戴向宇在冠病疫情暴发之后第一次回新。戴向宇现身记者会，第一句就说“像是回家一样”，首次来狮城的肖燕也指出，拍了《小娘惹》《女儿情》两部南洋题材剧，对新加坡有亲切感，形容这次来新同样“有回家的感觉”。

戴向宇在《女儿情》开拍前为符合角色设定特意晒黑，减重5公斤，不过他接受《联合早报》访问时说，要说最大的挑战，还是一场雨中的打架戏，“我问导演你确定要拍吗？拍完这场我可能不能拍了。导演说‘行，我给你三天去医院’。”

他解释，这场淋雨打架戏是在上海最冷的冬天拍摄的，户外有一台洒水车，室内则有一台热风机，“这台吹热风的机器很大。夸张到什么程度？走过去烤一烤立刻全干。我每拍完一场淋雨戏就得去烤一烤，烤完后再回去淋雨，因为要连戏。”戴向宇说，他拍完这场戏后感冒发烧，果然到医院待了三天。