小S发文否认与大S吸毒 阿雅将采取法律行动

6月19日遭旧爱黄子佼大爆吸毒，台湾知名女星小S徐熙娣19日下午在个人脸书回应，她写道：“熙媛与熙娣对于黄子佼先生在情绪不稳而选择自残前所做的吸毒相关不实指控深感遗憾，尤其黄子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在现场，而法院早已在2004年判壹週刊败诉，透过司法还给熙娣清白。再者，具俊晔先生曾于2009年在韩国主动提告媒体，并公开于记者会上表明坚决不碰毒的立场，请大众媒体不要因为他在夜店工作就三番两次指控他吸毒。

熙媛心脏不好，根本无法与不能接触、使用毒品，念在过去多年情谊与黄子佼先生目前人在医院急救，本公司将对所有的不实指控保留法律追诉权，以法律捍卫自身的权益。

请黄子佼先生保重身体，孩子还小，老婆也还很年轻，人生还是很有盼望，请以家庭为重，早日康复。”

黄子佼被爆出性骚扰丑闻。（取自互联网）

一名女网友19日早上爆料少女时期曾遭主持人强吻拍裸照，网友就诸多线索猜出是黄子佼。而黄子佼午间则透过三段自白影片道歉，并提到成长过程导致心理变态，进而爆料13位圈内人的黑料，提到大小S给他人生很重要的一课，“她们吸毒嗑药这件事，我也一直过不去”，且他也被硬塞过。

艺人阿雅发出声明。（取自互联网）

遭他拉下水的也包括阿雅等人，阿雅19日下午也在社媒发出声明，她说自己从未以任何形式使用违禁药物与毒品，严守法律规则。她也声明，将透过法律对付毁谤她的人。

台湾演艺圈MeToo连环爆，6月19日大咖主持人黄子佼被爆出诱骗少女拍裸照黑历史，19日午黄子佼在脸书连发三影片出面道歉，认了性骚扰的不堪过往，还投下核弹级爆料，抖出曾被大小S一起强迫吸毒，让演艺圈一片哗然，中国大陆网友也紧跟此事，“黄子佼爆大小S吸毒”、“黄子佼承认性骚扰”佔据了微博热搜榜前两名。