遭卷#MeToo风暴 徐乃麟、NONO发声回应

（台北讯）台湾演艺圈#MeToo风暴烧不完，继许杰辉、宥胜、黄子佼后，再传男星涉嫌性侵的爆料。

有女网民称自己因在一档综艺节目上担任固定来宾，被一名“老婆是个很棒的台语歌手、副业鸡排做的非常成功”的知名搞笑艺人要电话，并主动表示要载对方回家。没想到对方却在车上动手动脚，将她拖去后座“一阵疯狂亲吻，手也不停的伸进去开始拉扯我内衣揉胸，甚至伸进去我裙子里企图想要将我内裤扯下”，最后受害者不停求饶对方才松手。

之后对方开车送被害者回家，她一路颤抖，搞笑艺人则若无其事，讲黄色冷笑话，“他还一副轻松样边开车边上下其手摸着我大腿笑说：‘不要紧张！一回生二回熟……’，一句道歉都没有。”被害者下车后，全身摊软在路边放声大哭。

爆料者原文。（互联网）

网民根据该线索猜测“知名搞笑艺人”是NONO。对此，NONO透过经纪人回应：“对这个人、这件事都没有印象！做错事会认错，但没有印象的事怎么回应！”

爆料者虽仍未正式点出加害人姓名，但之后在原文留言区二度发声：“本人句句属实，如有不实指控，愿意接受法律制裁！也欢迎本人提告！”

“徐”姓一线主持人

另外，有女网民在脸书发文控诉，当时担任制作公司的脚本撰写，在绿岛出外景泡汤时遭一名徐姓一线大牌主持人摸大腿。她多次闪避后，徐姓主持人又趁坐小巴时，把手跨在她的肩膀上玩头发与泳衣肩带。爆料者指出，对方姓徐，老婆是将军的女儿。

因“姓徐的一线大牌主持人”让不少人联想到徐乃麟，徐乃麟向台媒回应：“这辈子就只有30多年前去过绿岛一次，只记得和陶晶莹去录《顽皮家族》，节目因为要录潜水内容，行前还特地到中影学潜水，录影过程很顺利。”

因姓徐而遭影射的还有主持人徐展元，徐展元6月20日在脸书表示自己“躺着也中枪”，虽然老婆谷怀萱的父亲是将军，但他并非加害者。