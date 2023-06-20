吴宗宪拍视频喊话黄子佼 “海水退了知道谁没穿裤”

（台北讯）黄子佼星期一（6月19日）通过视频承认性骚扰丑闻，同时点名多位艺人爆料，其中包括吴宗宪。对此，吴宗宪6月20日在社媒连续发了三段视频回应：“现在海水退了，我们终于知道……谁没有穿裤子。”

吴宗宪写道：“每天在那里乱搞男女关系的人是谁？作奸犯科？”随后称：“永远都不会跟我有关系的，因为这是我们吴家的家教！”他强调自己和父亲一样每天都在做研发，“一生都没有做过任何下流的事！所有的烂事，过去不会，现在没有，将来我们就接着看！”

吴宗宪也隔空喊话黄子佼：“佼佼，我现在才知道你这么羡慕嫉妒我，很抱歉一直让你吃我的烟！连我的车尾灯你也看不到！”吴宗宪还开呛，“听了你的‘爱的告白’才惊觉，原来平常看你那么忙，都在演艺圈里面，干些什么？果然是战功彪炳，一个接一个⋯⋯烈女怕缠郎，圈子里面的傻女孩还蛮多的。”

吴宗宪说：“你干嘛还要去扯别人啊！还要扯到你的往事，扯到艺能界的谁，偏偏我的部分通通不是对的！”

很多人关心吴宗宪是否会被影响，他强调一点都不会，“我是个宅男啊！根本不出门的，黄子佼说我爱情观有什么特别？天啊！人帅真好人丑就性骚扰，我就是那种帅的，男人可以风流不可以下流。”他强调每一任女友都是认真对待，“我交每一个女朋友都是想结婚生小孩啊！你看我小孩养得多好，我就爱小孩不行吗？”