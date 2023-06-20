香港无线电视年中节目巡礼 三视帝两视后争收视

三视帝两视后抢收视，张振朗后市看起，轧两部剧，有机会挑战视帝宝座。

香港无线电视（TVB）星期一（6月19日）下午在将军澳电视城举行《2023TVB年中节目巡礼》，距离该台台庆日（11月19日）虽尚有五个多月，但节目巡礼预告的八部剧集《破毒强人》《罗密欧与祝英台》《新闻女王》《旁观者》《夺命提示》《异空感应》《香港人在北京》和《灵戏逼人》等都备受关注，尤其三视帝陈豪、陈展鹏和马国明，以及两视后佘诗曼与胡定欣皆有剧出街，届时必掀起收视抢夺战。

八部剧当中，被堪称为重头剧的是《新闻女王》和《破毒强人》，前者是佘诗曼回巢出演的第一部剧，据说TVB高层十分重视，剧集刚在周前杀青，马上就投入后制，务必要赶在台庆月推出，也因此有说佘诗曼有望角逐今年的视后宝座，争取三度封后。

另一部是《破毒强人》，由陈豪和胡定欣领衔主演，尤其陈豪继《使徒行者2》后再度挑战反派角色，配上胡定欣，两人在《白色强人》再合作，势必吸引眼球。

此外，陈豪和太太陈茵微以“夫妻档”首次在荧光幕上演情侣的《罗密欧与祝英台》，也必会引起注意，尤其这是陈茵微息影八年后复出的首部作品。

至于陈展鹏和马国明，各只有一部作品和观众们见面，前者是《香港人在北京》，此剧的演员搭配新鲜，有唐诗咏、陈山聪、刘颖璇等主演，相信值得大家期待。马国明主演的则是《新闻女王》，和佘诗曼合作，也很有看头。

刘颖璇和张振朗。（互联网）

两部剧为张振朗铺路

星期一预告的八部剧，张振朗和刘颖镟（Tiffany）各有两部剧——《灵戏逼人》以及《夺命提示》出街，而张振朗还包办两部综艺节目《欧洲铁骑游》和《约埋班Friend去旅行》，被指为他争视帝铺路。

对于被指演出的剧集监制和搭档刘颖镟是视帝的幸运星，张振朗接受港媒访问时表示，对于奖项不敢多言，更笑称可能是年初被录像机砸头带来的“头彩”。