传黄子佼已出院 恩师张小燕：“孩子没教好，我深深觉得痛”

（台北讯）传黄子佼星期二（20日）早上已低调出院。

台湾知名艺人黄子佼在被爆出诱骗少女拍裸照后，20日早上连发三段视频道歉，中午他被发现在住处自残，紧急送往医院。19日晚间，他从台北长庚被送到林口长庚医院。

黄子佼的太太孟耿如19日下午在医院外接受采访：“很多状况还在厘清，认识他之后很努力做改变，以前的事情还需要时间和空间，谢谢大家关心，我们是一家人，发生什么事都会一起面对，一起弥补犯过的错误。”

孟耿如经纪人阿志20日凌晨回应台湾媒体表示：“佼佼在加护病房有短暂清醒，但仍无法言语及表达。但目前已经没有生命之虞，谢谢大家关心。”

20日上午，传黄子佼已低调出院。对此，阿志再次回应：“不好意思让大家奔波了，我们会面对不会逃避，但请给耿如一点时间”，并未否认此事。

恩师爱徒齐发声

黄子佼恩师兼经纪人张小燕20日早上对台湾“壹苹新闻网”说：“孩子没教好，我深深觉得痛。”据悉，黄子佼因喝了酒，才录了那三段影片，外界认为他是否有忧郁症或躁郁症，不然他怎么会讲出这么毁灭性的话，张小燕则说：“当然，他精神崩溃，但都不该做这样的事。”

黄子佼的爱徒Lulu（黄路梓茵）20日凌晨在脸书发文，写道：“过去的佼哥我不认识，我没资格说半句话。但从我进圈子之后所认识的佼哥，就是一个努力生活且无私提携后辈的人。没错，本来功过就不能相抵，虽然曾经的错误无法弥补，但我们很多后辈对他的感谢是没有因此而减少的。这一连串的事件当中有很多灵魂都受伤了，那些愿意说出来的、愿意道歉的，你们真的很勇敢，也辛苦了，希望你们都能在这之中找回力量并且回归平静。”