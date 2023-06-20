娱乐吃瓜：性骚扰风暴 黄子佼拉人下水被轰 宥胜自爆是受害者网民不买账

翻车比翻书还快！台湾大咖艺人黄子佼、宥胜和许杰辉近日陆续被揭发过去性骚扰行为，黄子佼和宥胜优质形象受重创，许杰辉干脆宣布退出娱乐圈，辛苦建立多年的演艺事业毁于一旦。

三个男人在出事后的危机处理各不相同，有人当机立断宣布离开娱乐圈，有人自爆是性侵受害者被指转移焦点，黄子佼认错之余毁灭式拉了其他13名艺人下水，外界对他们的做法有什么反应？他们有可能翻身吗？

黄子佼毁灭式爆料

翻车指数：★★★★★

黄子佼6月19日被网红Zofia在脸书上指控在她17岁时强吻和要求拍摄私密照片，黄子佼在脸书直播中道歉，过后疑似情绪不稳定，自残送院。

黄子佼1988年参加节目《青春大对抗》选秀比赛出道，1994年主持《超级星期天》受到瞩目。他凭着机智活泼的表现逐渐受到肯定，成为当红主持人，却在2001年因为和小S徐熙娣交往期间劈腿曾宝仪而遭观众挞伐，事业陷入低谷。

之后他努力多年终于重新站稳脚步，成为台湾主持界大咖。2019年，他的个人演艺年收入超过4500万元台币（约195万新元）。2020年冠病疫情席卷全球，他以144场记者会、22场春酒、5场尾牙活动以及节目主持等工作，收入高达3854万台币（约167万新元），可见他的吸“金”力。

近年来他结婚生女，好男人形象深入民心，如今爆出丑闻，让不少人大跌眼镜。但让人更意外的是，他除了为做错事道歉，还自爆母亲小时候出轨，带着他去和男人幽会，导致他的“病态”和“变态”。他更加码爆料多名演艺圈大咖的“黑历史”，指控大小S吸毒、吴宗宪影响他的感情观、曾国城在古迹喝酒等，共13名艺人被拖下水。许多当事人都在第一时间澄清他所说并非真实。

此举引起一些人的反感，陈文茜在脸书发文批评：“我以为大家会反省，结果是一个崩溃的老旧识，在挽救不了自己时，无比自私又毫无情义地胡言乱语。他不是铁达尼号的绅士，他要大家和他一起沉没。”

孟耿如在老公出事后独自面对媒体，叫人心疼。（互联网）

被黄子佼点名的吴宗宪也气得说：“他性骚扰的事情很多年前了，认错就是给机会，没想到还扯到我。”他甚至撂下狠话：“这下他在圈子混不下去了，莫名其妙骂了那么多人。”他也对黄子佼搬出童年阴影不以为然，“妈妈出轨那是你家的事，这不是性骚扰的理由。”

虽然黄子佼老婆孟耿如和爱徒Lulu都站出来力挺，但他遇事却选择自残轻生，让孟耿如饱受惊吓之余还要面对媒体处理善后，让人看了十分不舍。

黄子佼一次把馊水泼在13名艺人身上，估计这样的行为未必被大家理解，更别说谅解。他伤害的已经不只是自己身体，还有多年来辛苦经营的事业。

宥胜自爆是受害者

翻车指数：★★★★

向来有“好爸爸”形象的台湾男艺人宥胜遭爆曾对女员工上下其手，舔耳、解内衣，还从背后环抱等举动。他6月18日在脸书发文：“我为我曾经的行为所造成的伤害及阴影感到抱歉，非常，非常的对不起。面对曾经犯过的错，我不会逃避。真的真的，很对不起。”

宥胜2007年凭旅游节目《冒险王》崭露头角，2010年转战戏剧圈，并以《犀利人妻》里的好男人角色蓝天蔚一角受到欢迎，之后接演多部电视剧如《真爱找麻烦》《我租了一个情人》《有爱一家人》《她们创业的那些鸟事》等。

宥胜的老婆林慈惠（右）原来对他性骚扰一事早已知情。（互联网）

他和经纪人林慈惠（蕾妈）在2015年结婚后育有一子一女，经常在社交平台分享一家人的日常照，好爸爸好老公的形象鲜明。2020年他卖掉房子带着全家环游台湾，同年蕾妈因心律不整动手术，他全程陪伴，一副好男人模样，怎料却有不为人知的另一面。

爆料的受害者Zhi透露林慈惠曾代夫道歉，并说之所以发现老公性骚扰Zhi，是因为她抓包宥胜跟公司一名女员工相恋：“我假装无视让他们持续了两年多……只是讨论下去才发现伤害到你……真的很抱歉。”证实宥胜是惯犯，而太太不但得忍受遭受背叛，还得为老公收拾残局。

宥胜在丑闻曝光后火速传讯给受害人解释，但开头第一句话就自爆过往自己曾被性侵，令许多网民相当傻眼纷纷狠批：“被性侵过就能性骚扰别人吗”、“自己被性侵还去性骚扰别人，罪加一等”，认为他只是在博取同情，并非真心悔改。

许杰辉退出娱乐圈被质问

翻车指数：★★★

6月11日，许杰辉遭学生爆料在表演培训课要求大家练习性爱呻吟声，他立即道歉，女星黄云歆14日再挥一拳，在脸书上指控许杰辉在排练舞台剧《台湾舞娘》时要求她穿得性感，还要她用胸部夹巧克力。之后啦啦队女神短今（胡馨仪）、艺人金勤、森森、韩忠羽和演员陈歆妍都出面爆料他的恶行，他在15日宣布退出娱乐圈。

许杰辉刚入行时由幕后工作人员做起，后来因为对表演感兴趣而走向幕前。他曾是吴宗宪旗下的“宪宪家族”重要成员，参与主持多档节目，在《2100全民乱讲》《全民大闷锅》《全民最大党》中模仿王永庆、周游、蔡康永、陈文茜和邱毅等，表现很是亮眼。

他向来给予观众亲切憨厚的印象，近年更凭《我的婆婆怎么那么可爱》中深情的“一哥”角色受到观众喜爱，爆出丑闻让很多人难以置信，辛苦经营几十年的演艺事业也被自己摧毁，叫人感慨。

许杰辉在《我的婆婆怎么那么可爱》中憨厚深情的形象深入民心。（互联网）

三人之中许杰辉是唯一宣布“退圈”以谢罪的，但金勤却无法认同，他提问：“我没有办法评价他因此负了什么责任，但我想问，受害者有因此得到安慰了吗？”他认为许杰辉并没有对受害者解释或澄清，道歉比较像是针对大众，虽然直接宣布退出演艺圈，但这问题还是存在受害人心里。