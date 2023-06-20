被指偷拍网红不雅影片 炎亚纶 : 感情处理不当

（台北讯）在抖音相当知名的台湾网红耀乐，星期二（20日）晚间在脸书发文，指控炎亚纶偷拍不雅视频，视频之后外流“毁灭”了他的人生。炎亚纶三小时后以本名“吴庚霖”，在脸书写下千字文承认爱过男网红，并透露私密片是因修手机而外流的。

据耀乐描述，他当年刚满16岁，视对方为心目中的白马王子，“事实证明当时的我错了，我的第一次给了你，在16岁的时候，期间你有尝试在性爱时拍摄录影，这是我当时唯一的底线，我很严肃的拒绝你，你也跟我打勾勾答应了。”但最后对方还是偷偷拍摄，不雅视频还流出了。

耀乐称，视频流出后，“你还跟别人说，我如果出来选择爆料的话，你当时要请黑道解决我……我真的不知道该怎么处理……”

耀乐同时配图，分享一张有炎亚纶Instagram蓝勾勾的截图，照片中疑似炎亚纶的男子和另一个人比爱心。

对于耀乐的指控，炎亚纶在脸书写下千字文回应，“谢谢耀乐愿意说出来，让我有机会面对心里一直很害怕的不定时炸弹。对于过去的自己我并不觉得骄傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因为我是恋爱脑，一旦进入一段感情就会失去自己。”

2018年，炎亚纶私密影像在互联网上流出，对此他澄清：“那些并不是我主动外流的——这些照片影片，当时经过我的调查，最大的可能是某天我去修手机的时候被外流的。为此，我也以当时最大的能力，请律师协助下架影片。”

炎亚纶的道歉文中，并没有提及耀乐爆料文中的“黑道”及“偷拍”。