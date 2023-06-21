挟父母之名选港姐 “星二代”是光环也是包袱

参加香港小姐竞选，被许多逐梦女生视为踏入香港演艺圈的跳板。不少星二代也是通过这个途径，成为镁光灯的焦点。父母是明星，让她们在选美时赢在起跑点，获得更多媒体关注。然而，也因为顶着星二代光环，她们在演艺圈的表现时时被拿来与父母比较。历届星二代港姐原子鏸、关枫馨和林钰洧谈在演艺圈的得失。

香港无线举办的“2023香港小姐竞选”拉开帷幕，近来如火如荼进行中。回顾历届香港小姐竞选，有的佳丽凭着身材颜值成为焦点，有的撞脸艺人成功抢镜，有的是智慧与美貌并重的“学霸”，有的则因为“星二代”的身份备受媒体关注。



实际上，历届参选港姐的星二代不少。身材高挑，五官深邃的林钰洧是1980年代当红小生林俊贤的女儿，2022年参选港姐夺冠，成为1987年港姐冠军杨宝玲之后，第二位摘下港姐桂冠的星二代；被誉为“最美星二代”的关枫馨是关礼杰的女儿，2021年参选时被视为热门，虽然最终止步五强，不过随后加入无线，正式踏上演艺之路。

“一代女侠”郑佩佩的三女儿原子鏸是1999年港姐亚军，2019年嫁给摩洛哥籍圈外男友，2021年诞下儿子，一家三口2022年返美定居。虽然近两三年的生活重心放在家庭上，但原子鏸对演艺的热忱未减，她接受《联合早报》电话访问时说，等两岁的儿子再大一点，她会重拾演艺工作。