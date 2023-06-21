约许美静做访问，她的好友蔡忆仁和黄桂霞夫妇陪着她一起来。我们在一家小餐馆边吃边聊，眼前的许美静精神很好，说话语气温温柔柔的，脸上一直挂着微笑。看到她一步步走出患病的阴霾，很是欣慰。

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》将于7月8日和9日呈献早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，许美静是其中一位演出歌手。她告诉记者，到时候除了有大家熟悉的《城里的月光》和《阳光总在风雨后》，也会有首次公开演唱的歌曲，像《风的叹息》。

许美静说：“有些歌曲当年不是主打，所以没有机会公开演唱，但我非常喜欢，这次就为大家送上。这次演唱会有台湾歌手参与，而《风的叹息》是台湾作词人李格弟的词，我和（陈）佳明作曲，也很符合新台歌手交流的主题。”

这次前来演出的台湾歌手是齐豫和施孝荣，其中，许美静是第三次跟齐豫同台，齐豫也曾在电视节目中演唱《城里的月光》。谈到与齐豫的缘分，许美静说：“人生很美妙。我小时候有几次心情不愉快，跑到妈妈的床底下待着，当时听到《橄榄树》，那感觉好好，没想到现在能看到齐姐在我面前唱歌。”

写歌抒发情感很疗愈

许美静希望明年能发一张新歌加精选专辑。（弹唱人提供）

许久没唱的歌曲，许美静坦言要重新背起歌词不容易，笑说：“所以提字机很重要。”就算是唱了N遍的《城里的月光》和《阳光总在风雨后》，她说每次演唱还是会紧张，观众的反应则让她每一次都有不同的体验。她举例说：“之前（2023年4月1日）的‘重逢17’演唱会，观众的掌声很热烈，还不停地跟我说加油，我的家人和朋友也在台下，我当下真的很感动。”

许美静在“重逢17”演唱会透露自己患精神分裂症，这次访问她告诉记者，过去的两三年她专心接受治疗，正在康复中。“那时候我跟自己说，我还有好多事情要做，包括要再唱歌给歌迷听。我唱歌没有技巧，有的是一份心意，只要这份心意能给歌迷留下一个美好纪念，我就满足了。”如今能再次站上舞台演唱，她说：“很感恩。我觉得自己很幸运，能重获新生。”

养病期间她写了几首歌，希望明年能发一张新歌加精选专辑。她分享说：“写歌能抒发情感，对我来说很疗愈，也能刺激心和脑的运作，帮助我保持清醒。”

回首这一路走来，许美静以平静的口吻说：“我没有遗憾。即使是生病期间，我还是保有我的信念，就是真善美。或许在别人眼里，我有一些不幸的遭遇，但我觉得没有比这个更好的体验，它让我更认识自己，我也得到很多人的关心。”

访问结束后，望着许美静离开的背影，脑中响起她的歌曲《阳光总在风雨后》，“阳光总在风雨后，请相信有彩虹，风风雨雨都接受，我一直会在你的左右……”许美静不正是这首歌曲最美丽的诠释。

早报演唱会 新台歌手共襄盛举

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，诚邀读者一同欣赏百听不厌的经典。

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，演出歌手有台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，本地歌手许美静和黎沸挥，还有多组本地歌手共襄盛举，包括人声乐团“麦克疯”、年仅10岁就在街头表演的黄姿宁、银发族街头表演者“银色组合”，以及电台UFM100.3第一届“街头霸王”冠军苏晟立和亚军Brenda。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”

日期：7月8日和9日（星期六、星期日）

时间：傍晚6时30分至晚上8时30分

地点：新加坡体育城华侨银行广场

转播地点：河滨走道（Stadium Riverside Walk）

公众可到河滨走道看演唱会现场转播

早报演唱会入场券每场限量1000张，只开放给早报俱乐部会员免费索取，VIP会员（订户）优先，送完为止。

VIP会员索票链接：bit.ly/zbconcertvip

一般会员索票链接：bit.ly/zb100concert

目前，入场券已经索取完。会员可先上网报名列入等候名单，一旦能安排更多座位或有空出来的入场券，会员会收到电邮通知。

索取不到入场券的公众可以到河滨走道（Stadium Riverside Walk），观看演唱会现场转播。