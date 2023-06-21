大导是枝裕和没让坂本龙一失望

康城得奖片《怪物》（Monster）除了是日本国际大导演是枝裕和备受关注的新作，也是2023年3月因癌症去世的配乐大师坂本龙一的遗作。

《怪物》在2023年康城影展勇夺两奖——酷儿金棕榈奖，以及日本王牌编剧坂元裕二的最佳编剧奖。是枝裕和为6月22日将在新加坡公映的《怪物》接受《联合早报》电邮访问，他说：“意义重大。当我的员工和演员得到赞美时，我都感到非常高兴。”虽然坂本龙一无缘得知影片在康城获得好口碑，但让是枝裕和感欣慰的是：坂本龙一生前看完整部片之后相当喜欢，没有失望。

是枝裕和决定找坂本龙一为电影做音乐时已知对方身体不太好，但认为他是《怪物》配乐的最佳人选，在犹豫后还是向坂本龙一表达合作的意愿。坂本龙一表明身体状况已无法负担一整部片，但有一两首曲子的想法，“如果你喜欢，请使用它”。

坂本龙一对《怪物》感到满意。（档案照）

影片描绘人物看待事件的 “反转”

《怪物》刻画单亲妈妈早织（安藤樱饰）察觉到孩子的行为举止出现异样后，怀疑他在学校受了委屈，一气之下冲到学校指责老师（永山瑛太饰）欺负自己的儿子。然而，老师却指出是早织的儿子在学校霸凌另一名家庭情况复杂的同学。究竟哪个孩子才是受害者，如同罗生门一般扑朔迷离。之后，在一个暴雨的早晨，两个男孩失踪了。

影片探讨相互理解的困难和可能性，多数人物在每个人的视角中，看起来像怪物，一旦转换视角，又会变得完全不同。是枝裕和认为最理解孩子的母亲确实在给孩子施加压力，被旁人认为有人格问题的老师其实有注意到男孩之间的关系，并试图了解情况。校长把黑川想矢饰演的学生带到了一个启蒙的状态，“《怪物》在讲人物的 ‘交集’，或者应该说是‘反转’”’。

《怪物》触及到孩童之间的关系。（嘉华提供）

《怪物》题材在民风保守的亚洲也许比较敏感，是枝裕和说：“在描写两个男孩的关系时，我非常谨慎。为了避免这些男孩受到心理压抑，我们邀请了亲密行为协调员加入拍摄现场把关。”

谈到片中的不少人物好像都不是好人，是枝裕和认为这几年人类经历了冠病疫情，世界发生了巨大变化，人也变得没有耐心，很少停下来思考，“这些人很难客观地看世界，大多从自己的视角去思考。社媒也一样，人们相互攻击，只接受自己愿意相信的。我认为人们缺乏纵观全局的自觉，对自身和世界的认知也缺乏历史视角。人们不再从历史中学习，视野过于狭窄。”

被故事情节的力量吸引

坂元裕二的剧本的精确设计和多重隐喻，给了导演不同于以往作品的新尝试和面貌，但仍然保留了属于导演的温情和感性。是枝裕和说：“ 这个剧本吸引我的是故事情节的力量，以及它是三段式的故事。我认为值得我去挑战。”

坂元裕二写过《东京爱情故事》《在世界中心呼唤爱》等作品，《怪物》是他首次与是枝裕和合作。是枝裕和说：“这是我没接触过的故事，故事的方式与架构非常有挑战性。”他说拿到梗概是2018年，后来就组团队，花了三年时间打磨剧本，“剧本完成交到我手里时，我对剧本并不是一无所知的状态。进入拍摄环节时，我对剧本的参与感，或者可说是没有太大的距离感的，就像自己写的剧本一样。”

“阿信”在《怪物》演出一名内疚的校长。（嘉华提供）

是枝裕和（右起）在指导中村狮童与童星演戏。（嘉华提供）

“阿信”田中裕子片中演出校长，中村狮童则演出其中一名孩童的父亲 。是枝裕和不讳地说：“ 我非常尊重田中裕子，能近距离观看她表演，很感动。至于中村狮童，我七八年前曾和他打过照面，对他印象深刻，就找了他。”

是枝裕和的电影常在国际上夺奖，例如《小偷家族》勇夺康城金棕榈大奖。谈到现在拍戏预算是不是高出很多，他说与刚出道时相比，现在更多人关注他的电影，愿意出钱投资的人也多了，“拍电影更容易了，不过预算并没有太大变化。”