33岁韩国歌手陈尸住处 曾被揭装病募款

（首尔讯）参加2011年《韩国达人秀》获亚军的歌手崔圣奉（Choi Sungbong），2023年6月20日发文称“要用生命赎罪”以后，被发现陈尸住处，得年33岁。

崔圣奉在YouTube的社群贴文说：“我真诚地向那些因我的愚蠢而遭受痛苦的人道歉。我很抱歉。我偿还了过去两年给我的所有捐款。现在，我想用我的生命来偿还我的罪过。”

他也在贴文中注明自己遗体的位置。韩国警方接获报案赶到他的住处，发现他已回魂乏术。

崔圣奉曾在2020年自爆罹癌，因为经济状况无法负担庞大手术费而向粉丝募款。他当时以抗癌斗士形象得到高达10亿韩元（约100万新元）的善款。不过，他在2021年被踢爆原来是假病骗取善款后，承认撒谎。他承诺会将善款金额还给捐款者，但称自己的总财产只剩下6万5480韩元（约68新元），准备打工赚钱。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078