炎亚纶现身网红记者会鞠躬道歉

（台北讯）抖音圈知名网红耀乐星期三（6月21日）开记者会揭16岁时被炎亚纶偷拍不雅影片还外流。炎亚纶快闪记者会两度鞠躬道歉！

记者会才开始几秒钟，戴着鸭舌帽穿着白衣的炎亚纶突然现身，向耀乐二度鞠躬道歉。他说：“我要郑重地再说一次对不起。（你）承受你人生不应该承受的事情，真的很抱歉。对不起。今天是你的记者会应该有很多事情要说，我把时间留给你慢慢地说。之后有什么问题，或你想要联络我都可以。谢谢。”

炎亚纶话一说完便转身离开。耀乐激动趴在桌上落泪，表示要休息10分钟，记者会暂时中断。

炎亚纶离开记者会后回应媒体追问，满脸泪痕说：“就是跟他说对不起，绝对没有做任何强迫意愿的事情，这是真的，我们当时就是在交往。”

炎亚纶离开记者会后落泪。（互联网）

他也坚称自己“绝对没有偷拍”，流着泪说：“真的没有强迫任何意愿的事情，我没有办法想像他要用这种方式，后续有任何问题我都会负责任。”

网红批炎亚纶敷衍 道歉没诚意

耀乐星期二（20日）控诉炎亚纶在他16岁时偷拍不雅影片、违背意愿的性行为以及威胁。当晚，炎亚纶立即在脸书发文道歉回应。耀乐在星期三开记者会质疑炎亚纶为什么再他爆料后才道歉，认为这个道歉没有诚意。

耀乐说，当发现炎亚纶偷拍不雅影片时立即阻止，并约定好不会再有这样的行为。不料，他在2018年中秋前夕发现自己的影片外流。他说：“我跟他的私密影片在网路上被流传开来，首先我根本不知道有这影片的产生，怎么来的我都不知道，虽然那时候已经分手了，我也只有跟他做过性行为这件事。”

耀乐听到炎亚纶的道歉后低头痛哭。（TVBS新闻网）

炎亚纶称“手机可能前阵子送修被有心人士盗取资料”，导致不雅影片外流。但耀乐不接受这个解释，痛批：“这理由就是在敷衍、逃避责任。”

耀乐也针对炎亚纶20日的长文回复提出质疑：“这五年你到底调查到什么？调查到哪些资料？还是这影片就是你这拍摄者流出的？这件事情不管怎样，拍摄未成年的私人影片就是违法的，请吴先生（炎亚纶本名吴庚霖）针对这些事情回应，不要试图混淆视听。”

耀乐称事发时没说出口是因为自己年纪真的太小，而且没有人愿意伸出援手，自己也因为流言蜚语而休学。他强调：“他这些道歉不应该是我爆料之后，他才跟我道歉，这是一个非常令人难过的点，他自己在文章里也说这几年有改变，那在哪边？是针对其他受害者吗？还是我不重要？我觉得整件事情爆料出来才做道歉，这道歉是很没诚意的。”