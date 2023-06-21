大士电视城将走入历史 郑各评：有演员的血汗眼泪

剩下不到20栋，大士电视城料明年（2024）第二季被夷为平地，走入历史，当年曾在大士村拍戏的艺人，心情五味杂陈。

追溯背景，新加坡广播局（新传媒前身）于1990年至1992年之间斥资3500万元在大士建造电视城。该地面积等于约9.2个足球场，有八个场景，可供拍摄时代剧和古装剧。

当年在大士村（Tuas TV World）取景的国产剧不少，计有《我来也》《风雨柴船头》《豆腐街》《新阿郎》《和平的代价》《东游记》《出路》《笑傲江湖》《荡蔻英雄》《金牌师爷》《琼园咖啡香》《福满人间》等等。

中国女星白灵也曾在大士电视城拍电视电影《新西游记》（The Monkey King）演“观音”引热议，2012年怀旧剧《花样人间》重现大士电视城久违的场景。

如今空置多年，里头100多栋建筑物大部分已经拆除，尚存的建筑物不到20栋。

视帝郑各评说：“我很伤感，新加坡再也没有适合拍摄的旧式街景了，那个地方有演员的血汗与眼泪，也带出很多不同的电视剧种，或许这就是时代变迁，但大士村确实载满了很多演员的回忆。”

其中一个令各评难忘的是与何永芳拍摄《豆腐街》的私奔戏，在大士村街景被群众扔臭鸡蛋，当时两人惨被“蛋”攻，狼狈不堪，画面历历在目。

何永芳：承载许多回忆

何永芳受访感叹好可惜，直说：“大士村承载了我半个人生演艺的回忆，从早期与金超群拍《天师钟馗之六月雪》，也还记得《豆腐街》通宵达旦拍摄，搭建的街景有三十年代、五六十年代，置身其中很容易就进入角色。”

向云：一个电视业时代已结束

向云在印象中和文永（黄文永）曾经在那里拍过《曲终魂断》，当年若要到电视城拍戏，演员都得一大早约清晨5、6时到电视台（加利谷山）化妆，然后坐公司预备的巴士到电视城。

向云表示，电视城空置多年，听说曾经有歌手在那里拍摄MV，现在要拆除了自然会觉得可惜，也说明了一个电视业的时代已经结束。

陈之财：本地电视圈的骄傲

陈之财印象中主演的《烈血青春》有部分是在大士电视城拍摄，他们从加利谷山坐巴士到那里，一路上是迷迷糊糊睡到电视城，拍完戏之后，又迷迷糊糊地睡回电视台，感觉好像去旅行，坐旅游巴士。

陈之财表示：“回想起来，大士电视城对我来说是我们本地电视的一个骄傲，在本地的电视发展史里，是一篇精彩亮丽的里程碑。”

洪慧芳：盼和家人再走一趟

洪慧芳一大半的演艺生涯都在那里度过，主演过好多剧像《东游记》《阿雪》《和平的代价》《播音人》等都在那里拍摄，她印象最深刻的是拍摄《和平的代价》中一场日军检举的戏，在烈日下吃午餐。“当时我们几个演员就到那里的‘五脚基’用餐，看到有老有少有小孩的临演在烈日下吃饭。”

现在要被拆除，当然觉得可惜，慧芳说：“希望我能和各评，带着两个孩子再去那里走一趟，回忆我们曾经走过的岁月。”

刘谦益：拆除不可惜

刘谦益依稀记得当年拍《何日军再来》就与戚玉武一起挨通宵，大士村街景虽搭建火车站、码头、旧大厦，有河流可划船，整体变化不大，加上日久失修，建筑物经日晒雨淋已经斑斑驳驳，如今新传媒少拍年代剧，实用性不强，拆除不觉得可惜。

陈澍城：地点不理想

陈澍城则认为大士电视城坐落的地点（位于亚逸拉惹快速公路旁，在大士关卡和兴建中的地铁综合测试中心之间）不尽理想，周遭既有高楼大厦、所在地也面对大士关卡，剧组在拍戏时经常得迁就镜头，避免画面“穿帮”，场地并没有被充分利用。