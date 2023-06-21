老公涉性骚 孟耿如辞演新戏 宥胜妻首发声

（台北讯）黄子佼近日卷入性骚扰丑闻，不仅自身工作受到影响，老婆孟耿如也宣布辞演新戏《省省吧！我家富贵发》。
《省省吧！我家富贵发》原定24日开拍，黄子佼事件在19日爆发后，剧组一直等消息。孟耿如20日正式透过经纪人表示需要先休息、必须辞演，剧组尊重她的决定。该剧制作人汤升荣说：“我实在很不舍，看她讲话（代夫出面说明）我都哭了。”
另一方面，宥胜在18日遭至少两名女职员揭发他的性骚扰行为。他在同一天于脸书发文道歉。身兼他经纪人的妻子慈惠在21日下午通过脸书发文，表示收到许多关心的信息。她说：“该道歉的人好多，想感谢的人更多”，她能做的就是“继续为了还相信我的人努力”。
慈惠脸书声明全文：
谢谢所有关心的讯息
有传出的或是默默关心的
我都看到，也都接收到了
真心谢谢你们
该道歉的人好多
想感谢的人更多
爸妈，不好意思让你们担心了
姐，谢谢你总是支持我的决定
心玥伙伴，谢谢你们的相信
168家人，谢谢你们的支持
我能做的就是继续为了还相信我的人努力
因为我身边的伙伴们都在继续的努力
我也必须再付出比大家更多更多的努力
我是个妈妈
我会带着我的孩子往善的方向前进
我是一个板娘
我会更认真的经营我的商店
我是一个创办人
我会带给我的伙伴更优质的产品
我身上有很多的责任，我会努力的扛好它
对不起，谢谢