老公涉性骚 孟耿如辞演新戏 宥胜妻首发声

（台北讯）黄子佼近日卷入性骚扰丑闻，不仅自身工作受到影响，老婆孟耿如也宣布辞演新戏《省省吧！我家富贵发》。

《省省吧！我家富贵发》原定24日开拍，黄子佼事件在19日爆发后，剧组一直等消息。孟耿如20日正式透过经纪人表示需要先休息、必须辞演，剧组尊重她的决定。该剧制作人汤升荣说：“我实在很不舍，看她讲话（代夫出面说明）我都哭了。”

另一方面，宥胜在18日遭至少两名女职员揭发他的性骚扰行为。他在同一天于脸书发文道歉。身兼他经纪人的妻子慈惠在21日下午通过脸书发文，表示收到许多关心的信息。她说：“该道歉的人好多，想感谢的人更多”，她能做的就是“继续为了还相信我的人努力”。

慈惠脸书声明全文：

谢谢所有关心的讯息

有传出的或是默默关心的

我都看到，也都接收到了

真心谢谢你们

该道歉的人好多

想感谢的人更多

爸妈，不好意思让你们担心了

姐，谢谢你总是支持我的决定

心玥伙伴，谢谢你们的相信

168家人，谢谢你们的支持

我能做的就是继续为了还相信我的人努力

因为我身边的伙伴们都在继续的努力

我也必须再付出比大家更多更多的努力

我是个妈妈

我会带着我的孩子往善的方向前进

我是一个板娘

我会更认真的经营我的商店

我是一个创办人

我会带给我的伙伴更优质的产品

我身上有很多的责任，我会努力的扛好它

对不起，谢谢