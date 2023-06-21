NONO卷入性丑闻 本地刚好没工作

台湾知名艺人NONO（陈宣裕）卷入性丑闻，在台湾全面停止演艺工作。他在新马的工作由本地金刚媒体帮忙处理，金刚媒体由本地艺人李国煌与经理人邓咏徽联手成立， 邓咏徽6月21日晚间接受《联合早报》电话访问时说：“最近原本就没有安排NONO工作，所以没有影响。”

邓咏徽说与NONO没有合约，双方只是“口头上的合作”，也即新马有工作，金刚媒体就帮忙处理：“过去他有来过主持新加坡和马来西亚的一些婚宴。他在台湾工作很忙，所以已有好一阵子没有来。”

邓咏徽说近来台湾#metoo新闻发酵，这样的新闻多，也不知道谁对谁错。不过作为工作上的合作伙伴，邓咏徽说有发了关心的短信给NONO，他说：“不过他没有回应。我想这时候，应该给他多一点空间。”

台湾网红“小红老师”（中）6月21日上午召开记者会指控NONO性骚扰。（取自互联网）

台湾#MeToo事件持续发酵，在被网红“小红老师”公告指控性骚扰、性侵多名女子后，NONO于6月21日下午发表声明，称即起停止演艺工作，诚心深刻反省。

根据台湾媒体的报道，“小红老师”6月21日上午举行了一场记者会，公开指控NONO涉嫌性骚扰多位受害者，甚至曾将女生“拖到市民大道残障厕所无套中出”。她提供了多位受害者的私讯截图，这些证据震惊华人娱乐圈，受害者人数估计接近20人。这起指控引起了广泛的关注和讨论，社交媒体上立刻涌现了大量的讨论和批评。

NONO在受到指控四小时后终于发表声明，他表示将立即停止演艺工作并深刻反省，“本人即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省，NONO。”

NONO也是继许杰辉、宥胜、黄子佼与炎亚纶后，卷入性骚扰的台湾知名艺人。