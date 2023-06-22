马东石再演智勇刑警 挥拳利落痛快

犯罪都市3

The Round Up: No Way Out （NC16）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：“怪物刑警”马锡道（马东石饰）调查一起杀人案，发现案件牵扯一宗新兴毒品贩毒案。他在查案过程中，卷入三方角力之中，与黑白两道通吃的警探朱承哲（李浚赫饰）斗智斗谋，也和日本黑道Ricky（青木崇高饰）斗拳头。

短评：马东石依旧是最大号召力，他的角色不是超人，却有超惊人的蛮力，挥拳利落，看了痛快。虽然他表面上是只会请吃拳头的大只佬，但其实查案细腻，智勇双全。配合剧本的喜剧元素，还有马东石木无表情更有戏的演绎，让角色更讨喜，也让人看了哈哈笑出声来。

李凡秀、全锡浩和高圭弼几个超强绿叶自带喜感的表演也为影片添笑（效）果。相比之下，本片的两个反派存在感略弱。李浚赫饰演谋财害命的黑警，奸角人设一般，少了一股疯劲儿。日本演员青木崇高饰演的黑帮肆无忌惮，却又不见得狠到出汁。

《犯罪都市3》延续两部叫好叫座的前作，5月31日在韩国公映至今，票房已超越其他韩片和外语片，是当地目前最卖座电影，再次验证电影结合马东石、动作和笑料的稳赢模式。影片尾声有预告下一集的彩蛋，观影者可别错过！（韩语对白，附上中英字幕）

《园艺大师》的西戈尼韦弗（左）与乔伊艾杰顿是主仆关系。（邵氏机构提供）

园艺大师

Master Gardener（M18）

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

故事：在美国南方的私人庄园，园丁罗斯（Joel Edgerton，乔伊艾杰顿饰）为雇主诺蔓（Sigourney Weaver，西戈尼韦弗饰）打理花园，并栽培年轻园丁。主仆相安无事，直到诺蔓的漂亮混血侄孙女玛雅（Quintessa Swindell，昆塔莎斯温德尔饰）出现，触发主仆关系产生危机。

短评：《德士司机》（Taxi Driver）与《蛮牛》（Raging Bull）等名片编剧Paul Schrader（保罗史耐德）继《算牌手》（The Card Counter）后的新导作，采神秘惊悚氛围，叙述一部狗血的爱情故事。罗斯有一段不光荣的过去，原是低调过活，但为了呵护娇嫩脆弱的混血花朵，打破对贵妇，甚至是与警方之间的承诺。由于外部恶势力的介入，三人的关系终究还是找到相处的平衡。

影片主要探讨孤僻园丁的故事，艾杰顿诠释这个角色，话不多，但拳头有力，性格也有魅力；昆塔莎则美得叛逆。韦弗在片中不满罗斯与玛雅泡在一起，她发飙时嘴巴不饶人，句句带针，韦弗将贵妇的刻薄与优越感拿捏得到位。（英语对白，无中文字幕）

《生化危机：死亡岛》以活尸为题材。（Odex提供）

生化危机：死亡岛

Resident Evil: Death Island （NC16）

期待指数★★★

故事：特工甘乃迪前往恶魔岛联邦监狱打算救出安东尼泰勒博士，同时调查旧金山最新爆发的活尸感染疫情源头，而这一切似乎就与T病毒的可怕圈套有关。

日本制作的惊悚动画片，由《暗杀教室》（Assasination Classroom）的羽住英一郎执导。也是《生化危机》系列继2017 年动画电影《生化危机：复仇》（Resident Evil：Vendetta）与 Netflix 动画影集《生化危机：无限黑暗》（Resident Evil: Infinite Darkness）后的最新作品。（英语对白，无中文字幕）