马东石再演智勇刑警 挥拳利落痛快

犯罪都市3

The Round Up: No Way Out (NC16)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:“怪物刑警”马锡道(马东石饰)调查一起杀人案,发现案件牵扯一宗新兴毒品贩毒案。他在查案过程中,卷入三方角力之中,与黑白两道通吃的警探朱承哲(李浚赫饰)斗智斗谋,也和日本黑道Ricky(青木崇高饰)斗拳头。

短评:马东石依旧是最大号召力,他的角色不是超人,却有超惊人的蛮力,挥拳利落,看了痛快。虽然他表面上是只会请吃拳头的大只佬,但其实查案细腻,智勇双全。配合剧本的喜剧元素,还有马东石木无表情更有戏的演绎,让角色更讨喜,也让人看了哈哈笑出声来。

李凡秀、全锡浩和高圭弼几个超强绿叶自带喜感的表演也为影片添笑(效)果。相比之下,本片的两个反派存在感略弱。李浚赫饰演谋财害命的黑警,奸角人设一般,少了一股疯劲儿。日本演员青木崇高饰演的黑帮肆无忌惮,却又不见得狠到出汁。

《犯罪都市3》延续两部叫好叫座的前作,5月31日在韩国公映至今,票房已超越其他韩片和外语片,是当地目前最卖座电影,再次验证电影结合马东石、动作和笑料的稳赢模式。影片尾声有预告下一集的彩蛋,观影者可别错过!(韩语对白,附上中英字幕)

《园艺大师》的西戈尼韦弗(左)与乔伊艾杰顿是主仆关系。(邵氏机构提供)

园艺大师

Master Gardener(M18)

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

故事:在美国南方的私人庄园,园丁罗斯(Joel Edgerton,乔伊艾杰顿饰)为雇主诺蔓(Sigourney Weaver,西戈尼韦弗饰)打理花园,并栽培年轻园丁。主仆相安无事,直到诺蔓的漂亮混血侄孙女玛雅(Quintessa Swindell,昆塔莎斯温德尔饰)出现,触发主仆关系产生危机。

短评:《德士司机》(Taxi Driver)与《蛮牛》(Raging Bull)等名片编剧Paul Schrader(保罗史耐德)继《算牌手》(The Card Counter)后的新导作,采神秘惊悚氛围,叙述一部狗血的爱情故事。罗斯有一段不光荣的过去,原是低调过活,但为了呵护娇嫩脆弱的混血花朵,打破对贵妇,甚至是与警方之间的承诺。由于外部恶势力的介入,三人的关系终究还是找到相处的平衡。

影片主要探讨孤僻园丁的故事,艾杰顿诠释这个角色,话不多,但拳头有力,性格也有魅力;昆塔莎则美得叛逆。韦弗在片中不满罗斯与玛雅泡在一起,她发飙时嘴巴不饶人,句句带针,韦弗将贵妇的刻薄与优越感拿捏得到位。(英语对白,无中文字幕)

《生化危机:死亡岛》以活尸为题材。(Odex提供)

生化危机:死亡岛

Resident Evil: Death Island (NC16)

期待指数★★★

故事:特工甘乃迪前往恶魔岛联邦监狱打算救出安东尼泰勒博士,同时调查旧金山最新爆发的活尸感染疫情源头,而这一切似乎就与T病毒的可怕圈套有关。

日本制作的惊悚动画片,由《暗杀教室》(Assasination Classroom)的羽住英一郎执导。也是《生化危机》系列继2017 年动画电影《生化危机:复仇》(Resident Evil:Vendetta)与 Netflix 动画影集《生化危机:无限黑暗》(Resident Evil: Infinite Darkness)后的最新作品。(英语对白,无中文字幕)