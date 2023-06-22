人人是怪物 也不是怪物

怪物

Monster（M18）

娱乐性 ★★★★／艺术性★★★

剧情

单亲妈妈早织 （安藤樱饰）觉察到儿子（黑川想矢饰）的行为举止出现异样，怀疑他在学校被体罚，生气地到学校指责老师保利（永山英太饰）欺负儿子。老师却指出是早织的儿子在学校霸凌另一名家境复杂的同学（柊木阳太饰）。究竟哪个孩子才是受害者，如同罗生门一般扑朔迷离。之后，在一个暴雨的早晨，两个男孩都失踪了。

影评

《怪物》是绝对不可以被剧透的电影，因为只要有一点蛛丝马迹，就影响了片尾的冲击力。片尾后劲的强大，让人看到日本国际大导是枝裕和电影创作上更多的可能性。由于可以感受到天真烂漫孩童内心最深的孤独，所以让人看得心碎，两个孩童穿过树林，越过高低不平的小径，经过狭窄深邃的暗角，来到锈迹斑驳的废弃旧车厢，在那一片充满想象灵动的天地，“华丽的飞船”（车厢）能载他们到达想去的世界吗？暴雨过后，会有一道绚烂的彩虹等在他们的前方吗？

是枝裕和过去大部分旧作是脱胎于社会新闻、小说与漫画等，他早期在电视台参与纪录片的拍摄制作，以纪实风格展现出真实世界，形成他的电影特色，《海街日记》《步履不停》《比海更深》，甚至是与裴斗娜合作的浪漫幻想片《空气人形》，并没有波澜起伏的反转情节，人物也没有浓烈的情绪起伏，有的只是细腻的刻画。但这回导演与《东京爱情故事》日本金牌编剧坂元裕二合作的《怪物》，采用不同视角切换的三段式故事结构，让观众有一种在追看悬疑片的快感，叙事上的“骗术”堆积出的氛围，让人感受到片中人物不论是大人或小孩，都是怪物，但也不是怪物。

《怪物》老师永山英太（右）在学校碰到有口难言的困境。（嘉华提供）

貌似安稳，充斥着躁动

从不同人物的视角来看待同一件事情的结构并不新鲜，但在是枝裕和的电影中还是首次看到。这样的创作手法很讲究切入点和能不能深挖出内核，《怪物》没让人失望。即便是进入到校园，是枝裕和也绝不满足于表面上的柔情与温吞，而是直视伤疤所在——我们是否能包容异于自己的其他人？家长是不是学校最大的压力源？人们为了体制的稳定，是否失去批判思考能力，只选择相信自己想相信的，从而扭曲事实？每个人心中是不是都在养着一头怪物？

无论是顾全大局的学校老师与校长，或是关切自家孩子的母亲，站在个自的立场思考，即使是出于善意或无心，也可能伤害到站在对立面的人。《怪物》由是枝裕和、坂元裕二与坂本龙一共谱美丽的协奏，看似生活安稳的居民，平静的湖畔小镇，其实一点也不安稳宁静，而是充斥着躁动。

《怪物》安藤樱怀疑儿子受到委屈，跑到学校质问教职人员。（嘉华提供）

安藤樱与永山英太有不少让人难忘的言语交锋戏，两名童星黑川想矢与柊木阳太曾有演出日剧的经验，首次在大银幕挑重任，两人很自然地拿捏出复杂的内心戏。也许是过去多次与童星合作，是枝裕和这回的调度也驾轻就熟。