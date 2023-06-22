独自旅行想念洪凌 张奕恺却被伊人催放电话

新加坡男星张奕恺完成本地剧“Shero”的拍摄后，5月中到越南背包旅行八天七夜。这是他首次尝试一个人去旅行。他接受《联合早报》访问时，提到自己在高山上过夜时穿得太单薄，却被星空暖了心。他也在旅途中隐瞒演员身份，自称“演艺圈幕后人”。

33岁的张奕恺说：“一个人去背包旅行是我一直想做的事，20多岁时没有勇气去做，替自己找了很多借口，比如很贵、没时间、有点危险啊……”他终于在2023年踏出舒适圈，完成背包旅行的梦想。

张奕恺选择去越南，是因为当地的环境跟新加坡截然不同，肯定会有全新的体验。第一次去越南的他，计划随心所欲趴趴走，原本不打算预订住宿，直至启程前一周，在网上读到有背包旅客露宿街头的故事后才预订住宿。

旅途中，跟一期一会的背包客寒暄时，难免会聊到职业。张奕恺笑说，刚开始没隐瞒，直言是演员，后来改为“演艺圈幕后人”。他说：“我遇到一对台湾夫妇，他们问起职业，我就老实说，他们看起来有点兴奋。后来觉得，如果表明自己是演员，就会被问比较难细说的事，后来就自称是幕后人。”

张奕恺似乎有一张“越南脸”，因为有不少当地人跟他说越南话，“他们发现我听不懂后，用英语说‘我还以为你是越南人’，这让我有点惊讶。”

他积极使用各种交通工具，包括乘搭夜行列车。他和四个陌生的当地人待在狭小的车厢里，一起过了一夜，“其中一个大妈的打呼声很大声，隔音也不是很好，还听到小孩子的哭闹声啊。”

张奕恺列举越南行的三大难忘时刻：一、在番西邦峰（Fansipan）上度过的两天一夜，“住宿很简单，我爬进睡袋里，躺在小屋里的地板上。我准备得不充足，衣服不够厚，只穿了一件短袖，运动风衣，所以在山上觉得特别冷。”冷归冷，但他看到了无敌夜景——满天星空。

张奕恺（前者）登上番西邦峰，并跟其他背包客合照。（受访者提供）

二、在北部的沙坝（Sapa）租了电单车，迎着风骑在山路上，“那一刻我觉得自由自在，沿路的风景真的太美了。”

三、跟其他背包客聊天，内容发人深省。张奕恺提到一名30多岁的巴西男子，对方原本是工程师，大学毕业后就入行，耕耘十多年后，很清楚自己并不喜欢那份工作，毅然辞职后，带着脚踏车展开背包旅行，“他从巴基斯坦、印度、老挝、泰国来到越南，下一站计划去中国，旅行了14个月。我问他回巴西后想做什么，他说，想去乡下种田……这个人真的很潇洒，很勇敢地追求想要的生活。”

张奕恺的未婚妻洪凌曾告诉记者，她期盼能“断掉”城市的忙碌生活。张奕恺听闻后说：“是！我当时跟巴西男说，我的女友也想去乡下生活。”

自己警惕反成“异类”

张奕恺第一次独自旅行难免感到不安。他很保护自己的随身物，把贵重的物品带在身上，在宿舍时会把背包锁起来。这些再平常不过的行为，却让他成为“异类”。

他后来发现，只有他会把背包锁起来，“其他人都把东西丢在床上，都没有收起来，就我一个人比较紧张。”

不过，他骑电单车往旅游景点时被骗了停车费，“后来发现，我可以直接骑电单车进入旅游景点，但有当地人跟我要了停车费，不过数目很小，一块多新元。”

想念未婚妻洪凌

小别胜新婚。张奕恺在越南遇到有趣和特别的事，就会打电话跟洪凌分享。他笑说：“一有很不同的体验，我就会马上打电话跟洪凌说。我们聊得很起劲，但她会突然间叫我不要再用电话，要我把感受写下来，好好体验旅程，也不用一直跟她分享事情。”

日后还想一个人去旅行吗？他说：“还想！不过，洪凌有一点羡慕我，她也想去，所以下次会带上她，我们一起去。”