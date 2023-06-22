李国煌谈Nono腥闻：有错就要面对

台湾艺人Nono（陈宣裕）遭多名女性指控性骚扰甚至性侵害，他21日在脸书发文宣布：“本人即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省。”本地名嘴李国煌与妻子黄爱玲，跟Nono和朱海君夫妇关系不错。

李国煌2020年以电影《男儿王》入围金马奖最佳男主角奖，他携妻赴台湾，在当地酒店进行为期14天的防疫隔离时，Nono和朱海君送来不少美食。夫妻俩出关后，Nono率舞狮出现在李国煌面前，在台北街头为朋友的金马之路造势。Nono和朱海君2013年结婚时，李国煌也带妻女到台北参加婚礼；2017年，李国煌的饮食店开幕，Nono来新出席开幕礼。

Nono陷入性骚扰和性侵害的腥闻，李国煌22日早上在广播节目《玉建蔡煌崇》中谈到Nono。有听众留言问李国煌能不能谈谈Nono的事件，李国煌回道：“有什么不可以谈的？”

他说，新闻爆出后曾跟Nono联络，“我跟他说，真的要好好处理，如果不是真的，就让时间说话，是真的，就要处理，因为那是他应该面对的事。”

李国煌继而说：“希望他的太太可以给他最大的力量。”他举例香港男艺人许志安2019年的偷吃事件，“郑秀文支持他，事情过了。女人的力量不能够忽视，因为连自己的太太都可以原谅他，为什么这个社会不可以？”

#MeToo在台湾演艺圈延烧，李国煌觉得冰冻三尺非一日之寒，“事情发生，不可能是突然之间的……但最重要的是，不要利用这种风气，去做一些不道德的事。”他接着强调说：“当然，有错就要去面对，跑不掉的。”

另外，Nono新马的工作由本地金刚媒体帮忙处理，金刚媒体由李国煌与经理人邓咏徽联手成立，。邓咏徽21日晚间接受《联合早报》电话访问时说：“最近原本就没有安排NONO工作，所以没有影响。”