台湾演艺圈又两爆！黄舒湄揭北影主席霸凌 王乔尹被音乐人“手伸进衣乱摸”

（台北讯）女星黄舒湄2021年以《天桥上的魔术师》入围金钟奖女配角，后来接演《茶金》《人选之人——造浪者》等剧集。她15日控诉被表演课老师霸凌、羞辱，22日公布霸凌者为台北电影节主席易智言。

黄舒湄15日指控被表演课老师霸凌、言语羞辱和谩骂，导致她失眠、心跳超过100、暴瘦五公斤，得求助身心科。她22日公布霸凌者是台北电影节主席易智言，指2022年12月5日在工作坊排练时，北影执行单位有聘请摄影师全程录影，并说：“被霸凌的演员同学，不只我一人。”

她吁北影公开录影档并对外说明，“若无说明，因受害者众，本人不排除循司法途径，提出‘联合诉讼’。”

【更新】易智言接受《壹苹新闻网》专访，他直言，对黄舒湄的评语完全针对角色，而不是她个人。易智言说：“业界都知道我很凶，要求也高，但我从不欺负人，也第一次听说我霸凌人。”针对黄舒湄说，要与其他受害者联合诉讼，易智言觉得“那是她的权利”。

音乐人张三遭客家歌手王乔尹指控性骚

曾以团体“张三李四”拿下金曲奖的歌手张三，21日遭客家歌手王乔尹指控性骚。

王乔尹在脸书长文中说，她因缘际会认识张三，2019年加入了张三的公司安乐茂思，以为遇到了伯乐。冠病疫情爆发后，越来越多公司的同事抱怨领不到薪水、合作方撤资等，张三的行为变得越来越怪异。有一次，张三突然发短信问王乔伊说：“你觉得我们要在一起吗？”王乔伊当时明确拒绝他说：“我们只是同事。”

客家歌手王乔尹（右图）指控音乐人张三（左图）性骚，张三发文否认。（艺人脸书、互联网）

王乔尹说，张三曾趁四下无人时把手伸进她的衣服，“录音师去抽烟，剩下我跟张三在混音室，他突然把手伸进我的衣服摸我的身体，我正处于认真工作的状态，第一时间不知道怎么反应，只是赶快闪躲，所以他只摸到我的背，还好录音师很快就回来了。”她事后避免跟张三独处，张三也发现了，还常常打电话劈头大骂她不知感恩。

对于王乔尹的指控，张三在脸书上回呛道：“你想红想到用这种不择手段，捏造事件博取媒体版面？”他强调从来没触碰过王乔尹的身体，反控女方多次在录音室，无缘无故一直往他的身上靠，他都尽量避开。张三甚至发毒誓说：“有性骚扰对方的人，出门就被车当场撞死。”