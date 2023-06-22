NONO卷入性丑闻 李国煌坦承“非常难过”

看到工作上有合作，私下有交情的台湾知名艺人NONO（陈宣裕）卷入性丑闻，本土天王李国煌6月22日坦承：“非常难过！”

NONO卷入性丑闻后遭网民等口诛笔伐，NONO于6月21日表明即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省。李国煌与NONO一家人交情匪浅，李国煌凭《男儿王》到2020年金马奖竞赛影帝时，NONO一家三不五时出现在隔离酒店楼下，不是送吃，就是NONO化身“三太子”为李国煌争影帝讨个好兆头。这些温馨点滴都记在李国煌的脑海中，如今NONO“出事”，李国煌22日上午接受《联合早报》音频访问时不讳地说：“是非常难过，也非常的担心。”

台湾艺人Nono（前排右）2020年率舞龙舞狮预祝李国煌（前排左）称帝。（金刚媒体提供）

他透露事件曝光后感到很意外：“不过不管怎么样，事情都发生了，当初做什么事情，就知道是否会受到这个担心。既然事情已到这个地步，他应该好好的准备要面对的，要对得起家人，对得起受害者。”李国煌说与NONO差不多时期建立家庭：“我希望他们（NONO）一家人可以好好的渡过难关，也希望事情可以早点过去。”

李国煌22日上午也在广播节目《玉建蔡煌崇》中谈到NONO。有听众留言问李国煌能不能谈谈NONO的事件，李国煌回道：“有什么不可以谈的？”

他说，新闻爆出后曾跟NONO联络，“我跟他说，真的要好好处理，如果不是真的，就让时间说话，是真的，就要处理，因为那是他应该面对的事。”

NONO在本地没安排工作

NONO在台湾全面停止演艺工作。他在新马工作由本地金刚媒体帮忙处理，金刚媒体由李国煌与经理人邓咏徽联手成立，邓咏徽21日晚间接受《联合早报》电访时说：“最近原本就没有安排NONO工作，所以没有影响。”

邓咏徽说与NONO没有合约，双方只是“口头上的合作”，也即新马有工作，金刚媒体就帮忙处理，“过去他有来过主持新加坡和马来西亚的一些婚宴。他在台湾工作很忙，所以已有好一阵子没有来。”

NONO在脸书的声明也被网民讨伐缺乏诚意。（取自互联网）

NONO停工声明“NO NO”两字引人遐想

根据台媒报道，网红“小红老师”21日上午举行了一场记者会，公开指控NONO涉嫌性骚扰多名受害者，甚至曾将女生“拖到市民大道残障厕所无套中出”。她提供了多名受害者的短信截图，这些证据震惊华人娱乐圈，受害者人数估计接近20人。这起指控引起了广泛的关注和讨论，社媒上立刻涌现了大量对NONO的讨论和批评。

NONO在21日透过脸书发表声明，表示“本人即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省。NO NO”不过他的声明随后遭到大批网民认为没诚意，不仅没道歉也以艺名署名，也有眼尖网民发现，陈宣裕的艺名NONO平时中间并不会特地留空格，因此声明中特地写下“NO NO”也引人遐想。

网民在PTT讨论，“反省NO NO～”“为什么NONO中间要空一格”“最后写NO NO是假的意思吗？”“最后一句好嘲讽”。而对于NONO的声明，小红老师也说：“NONO陈宣裕请给我们一个道歉！你做那些事的勇气跑哪了？学学别人，有Guts一点好吗？”